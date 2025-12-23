Atacuri ruseşti masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: pene de curent în mai multe regiuni

Stiri externe
23-12-2025 | 10:59
ucraina

Întreruperi ale curentului în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost anunţate marţi de către autorităţile ucrainene, în urma unor atacuri ruseşti cu rachetă şi dronă vizând infrastructuri, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

Aceste bombardamente au determinat armata poloneză să desfăşoare avioane pentru a apăra spaţiul aerian polonez.

”Rusia ne atacă încă o dată infrastructurile energetice. În consecinţă, întreruperi de urgenţă de curent au fost declanşate în mai multe regiuni ale Ucrainei”, anunţă pe Telegram Ministerul ucrainean al Energiei.

Operatorul electric Ukrenergo a anunţat un ”atac masiv cu rachete şi drone” şi a precizat că lucrări de rapraţii urmează să înceapă imediat ce condiţiile de securitate le permit.

Imediat nu s-au anunţat victime.

Luni seara, autorităţile locale din Odesa (sud) au anunţat că un atac rus cu drone a avariat infrastructuri portuare - şi o navă civilă -, în contextul unei intensificări a atacurilor, în ultmele săptămâni, în acest sector strategic al Mării Negre.

La aproape patru ani de la lansarea ofensivei la scară mare împotriva vecinului său ucrainean, Rusia atacă Ucraina aproape în fiecare noapte, vizând mai ales infrastructuri energetice, iarna, şi cauzând victime civile.

TEMPERATURI GLACIALE

 

Noile întreruperi de curent intervin în contextul în care Ucraina înregistrează temperaturi glaciale - apropiate de zero sau negative într-o mare parte a ţării.

Marţi dimineaţa, întregul teritoriu ucrainean era vizat de alerte aeriene, potrivit unei hărţi online a autorităţilor.

În noaptea de luni spre marţi, armata ucraineană a avertizat cu privire la atacuri cu dronă şi rachetă de croazieră în mai multe regiuni, inclusiv în vest, departe de front.

Armata poloneză a anunat marţi dimineaţa pe X că aviaţia ”poloneză şi aliată” a fost plasată în alertă şi a fost desfăşurată în spaţiul aerian în mod preventiv, din cauza atacurlor ruseşti pe teritoriul ucrainean.

Această procedură este declanşată cu regularitate atunci când bombardamente vizează zone din vest, situate în apropierea frontierei poloneze.

Aceste noi bombardamente intervin la o zi după uciderea unui general rus, Fanil Sarvarov, la Moscova, în explozia maşinii sale - al treilea presupus asasinat al unui militar rus de rang înalt în puţin peste un an.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-12-2025 10:59

