Un șofer fără permis ducea 17 oameni într-o mică Skoda Felicia din Slovacia. Ce a urmat

20-08-2025 | 09:15
skoda slovacia
Poliția Slovacă

Polițiștii din Slovacia recunosc că au avut un șoc după ce au descoperit într-o mică mașină Skoda Felicia, oprită la un control de rutină, nu mai puțin de 18 oameni. În plus, șoferul nu avea permis de conducere.

 

Cristian Anton

Polițiștii au fost martori la o scenă incredibilă la marginea satului Pavlovce nad Uhom din estul Slovaciei: au oprit o Škoda Felicia în care se aflau nu mai puțin de 18 persoane, scrie Parameter.

Mica mașină era condusă de un bărbat fără permis de conducere. Pe lângă el, alte 17 persoane s-au înghesuit în interiorul autovehiculului proiectat să transporte maxim cinci pasageri.

Potrivit poliției, o astfel de călătorie prezintă un risc extrem atât pentru pasageri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, deoarece un eventual accident ar putea avea consecințe grave sau chiar fatale.

