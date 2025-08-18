Scenă revoltătoare filmată: O femeie de 67 de ani a tras cu mașina doi măgari. Poliția a intervenit

magari

O femeie de 67 de ani a fost amendată cu 3.000 de lei pentru că a maltrat - fără să vrea spune ea - 2 măgari.

Un martor a filmat întreaga scenă. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Înregistrarea surprinde momentul în care bietele animale sunt trase, cu o sfoară, de mașina condusă de femeie. Unul dintre ele este rănit la picior și șchiopătează, dar cea aflată la volan nu oprește.

Se pare că femeia încerca să ia măgarii de la stână și să-i aducă acasă, după ce, în zonă, a fost observată prezența unui urs. A crezut că, dacă îi va lega de mașină și va merge încet, necuvântătoarele nu vor avea de suferit.

Imaginile au ajuns la scurt timp pe rețelele sociale, unde au stârnit o serie de reacții, care i-au făcut pe polițiști să cerceteze cazul.

Animalele au fost evaluate de un veterinar și s-a decis că nu e nevoie să fie plasate într-un adăpost.

Sursa: Pro TV

