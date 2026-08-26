Bărbatul, identificat ca fiind Régis N., în vârstă de 46 de ani, a fost reţinut în luna iunie, în oraşul portuar Bari, din sudul ţării, şi se află de atunci în arest preventiv, în aşteptarea finalizării anchetei, au declarat procurorii pentru AFP, potrivit news.ro.

Arestarea, dezvăluită abia în această săptămână, a avut loc în timp ce poliţia inspecta camioneta suspectului după ce acesta coborâse de pe un feribot venit din portul grecesc Patras.

Trei rachete Akeron, descoperite într-o camionetă

Autorităţile au descoperit trei rachete antitanc portabile Akeron şi o a patra rachetă de antrenament, fără ogivă, potrivit deciziei judecătoreşti prin care s-a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv, consultată de AFP.

Armele fuseseră camuflate astfel încât să pară echipamente de antrenament ale NATO. Benzile galbene şi negre care indicau prezenţa unui focos cu putere explozivă ridicată fuseseră acoperite cu bandă adezivă albastră, precizează documentul.

Rachetele inerte folosite în mod normal pentru exerciţiile NATO sunt marcate cu benzi albastre.

Régis N. a declarat că transporta echipamentul în numele MBDA France, compania care produce rachetele Akeron.

Conform mandatului de arestare, bărbatul le-a spus anchetatorilor că rachetele fuseseră reparate pe insula grecească Creta şi că le transporta înapoi la producător.

MBDA France nu a răspuns imediat solicitării AFP de a comenta cazul.

Anchetatorii verifică documentele de însoţire

Autorităţile italiene au decis continuarea anchetei după ce au identificat neconcordanţe în documentele care însoţeau echipamentele militare.

Régis N. se află în continuare în arest preventiv, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească provenienţa echipamentelor, scopul transportului şi dacă documentele prezentate corespundeau în realitate încărcăturii descoperite.

Potrivit site-ului MBDA, Akeron este o rachetă de luptă terestră şi navală de a cincea generaţie, concepută pentru utilizarea atât în câmp deschis, cât şi în mediul urban.