Moscova a atacat iar Kievul cu rachete balistice, care nu au putut fi oprite pentru că sistemul Patriot a rămas fără muniție.

După atacul de ieri dimineață asupra unor blocuri de locuințe au murit cel puțin 17 oameni. 38 de mii de ucraineni, între care 2 mii de copii, au căutat refugiu la metroul din Kiev.

Kievul, atacat cu rachete și drone

Sirenele au sunat ieri toată ziua la Kiev și în zonele din împrejurimi, după exploziile în lanț din noaptea precedentă. Moscova a atacat orașul cu rachete balistice, de croazieră și cu numeroase drone.

Au fost lovite blocuri de apartamente și case. O școală și un spital pentru copii au fost avariate.

Actorul american Liev Schreiber se afla la Kiev în timpul atacului.

Liev Schreiber, actor, ambasador UNITED24: „Acolo este o școală. E ceva de nedescris.”

Chiar în timp ce discuta cu jurnaliștii au sunat sirenele și starul a trebuit să caute adăpost.

Liev Schreiber, actor, ambasador UNITED24: „Așadar, iată-ne aici, în adăpostul meu privat.”

Schreiber este ambasador UNITED24 – platforma oficială de strângere de fonduri a guvernului ucrainean.

Liev Schreiber, actor, ambasador UNITED24: „Mulți oameni cred că sunt implicat în Ucraina pentru că am bunici ucraineni. Eu însă m-am implicat pentru că sunt american și cred că lupta pentru democrație este mai clară aici decât probabil oriunde în lume. Există un sentiment de epuizare în sânul societății ucrainene. Dar cred că se petrece și altceva, ceva nou, ceva diferit: un nivel de optimism și de claritate pe care nu l-am mai văzut până acum.”

Zelenski: Ucraina are nevoie urgentă de rachete Patriot

Primarul Kievului a anunțat că, în cursul zilei de ieri, a fost vizată pentru prima dată după luni bune și o instalație din infrastructura critică a orașului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un nou apel către aliați, pentru sprijin.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Deși aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră lansate în acest atac au fost interceptate, situația în cazul rachetelor balistice este mult mai gravă. Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot și doar partenerii noștri ni le pot furniza. Știm că sunt capabili să răspundă acestei nevoi. Nu vorbim despre donații. Ucraina este pregătită să cumpere aceste arme.”

Samya Kullab, The Associated Press: „Rusia folosește tot mai des rachete balistice, iar Ucraina se confruntă cu o problemă gravă: nu dispune de suficiente interceptoare pentru a contracara aceste rachete. Ucraina aplică însă o strategie diferită, pe care un oficial din domeniul apărării mi-a descris-o ca fiind „să lovești arcul, nu săgeata". Kievul lansează lovituri în adâncimea teritoriului rus, vizând obiective militare, depozite de armament și orice poate reduce capacitățile militare ale Rusiei.”

În timp ce la Kiev echipele de salvare răscoleau printre dărâmături, după supraviețuitori, președintele rus era filmat cum aprindea lumânări la o catedrală din Moscova. Lui Vladimir Putin i-au fost prezentate ieri moaștele recent deshumate ale unui mare cneaz al Moscovei care, în secolul al paisprezecelea, a ținut piept Hoardei de Aur.