Un șofer a dat intenționat cu spatele peste un grup de pietoni, în nordul Franței. Un bărbat a murit, alți 5 oameni răniți

30-08-2025 | 13:11
politie franta
Shutterstock

O mașină a intrat într-un grup de pietoni în nordul Franței, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cinci. Potrivit procurorilor, șoferul ar fi „dat intenționat cu spatele, cu viteză mare” într-o mulțime.

Aura Trif

Un bărbat de aproximativ 30 de ani a murit la fața locului, iar alți doi bărbați, de 31 și 52 de ani, au fost grav răniți și transportați în stare critică la spital. Alte două persoane, de 34 și 58 de ani, au fost și ele internate, fiind în stare relativ gravă. O femeie de 50 de ani a suferit răni ușoare, scrie The Telegraph.

În jurul orei 4 dimineața, „o persoană ar fi mers să ia un vehicul” și „a dat intenționat cu spatele, cu viteză mare, spre o mulțime aflată în fața localului”, a declarat procurorul local, Rémi Coutin.

Guy Lefrand, primarul din Évreux, a transmis într-un comunicat: „A izbucnit o bătaie, ceea ce a provocat o mișcare de mulțime, iar apoi un vehicul a lovit mai multe persoane. Situația a revenit între timp la calm. Este în curs o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestei tragedii”.

Poliția a exclus varianta unui act terorist.

O femeie și doi bărbați au fost arestați, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru omor voluntar și tentativă de omor voluntar.

Sursa: The Telegraph

Franta, accident, masina, pietoni,

