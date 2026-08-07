Mohamad Agha, în vârstă de 51 de ani, era căutat de autoritățile române după ce a fost condamnat pentru că a atacat cu coada unui târnăcop un bărbat în urma unei dispute legate de parcare, scrie Daily Mail.

Incidentul a avut loc la 26 august 2020, în Bucium, România. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Agha s-a certat cu un șofer care își parcase mașina în apropierea locuinței sale, după care l-a lovit în cap cu coada unui târnăcop.

Victima, Galea Andrei Călin, și-a pierdut cunoștința în urma atacului și a suferit traumatisme grave care au necesitat 25 de zile de spitalizare, potrivit instanței.

Agha a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor și a participat inițial la proces, însă nu s-a prezentat la ultimele două termene, după care a plecat în Marea Britanie. El a fost condamnat în lipsă la patru ani de închisoare în România.

Agha a contestat condamnarea în timp ce locuia în Marea Britanie, însă a pierdut apelul în martie 2023. Ulterior, pe numele său a fost emis un mandat european de arestare.

A trăit în Marea Britanie cu soția și cei doi copii

În cadrul audierii pentru extrădare, desfășurată la Westminster Magistrates' Court, instanța a aflat că Agha a locuit în mai multe țări după ce a părăsit Siria, inclusiv în Germania, Olanda, Belgia și România.

În România și-a cunoscut actuala soție, în 2017. Agha a declarat că a venit în Marea Britanie împreună cu soția sa în 2018. Cei doi s-au căsătorit în Marea Britanie în 2020 și și-au împărțit timpul între Marea Britanie și România. Au două fiice, în vârstă de patru, respectiv doi ani, ambele născute în Marea Britanie.

În timpul audierii finale pentru extrădare, pe 29 octombrie, Agha a declarat că Ministerul britanic de Interne îi acordase drept de ședere în Marea Britanie pentru o perioadă de cinci ani.

Instanța nu a fost informată când a fost acordat acest drept de ședere, în baza cărui temei și când urma să expire.

A început să primească ajutoare după ce s-a accidentat

Agha a declarat că lucrase ca șofer de camion în Newport, în timp ce locuia în Cardiff. În 2023, însă, s-a accidentat la spate după ce a alunecat pe gheață și a început ulterior să primească ajutoare pentru dizabilitate.

Soția sa, Ramona, în vârstă de 44 de ani, a declarat în fața instanței:

„Am decis să venim în Marea Britanie pentru a putea avea o viață mai bună pentru viitorii noștri copii. Nu am avut o viață bună în România. Este greu să îți câștigi existența acolo, așa că am decis să venim în Marea Britanie.”

Ea a explicat că soțul său fusese șofer de camion și că nu avea un loc de muncă, ocupându-se de el după accidentul suferit în 2023.

„Abia ne descurcăm cu Universal Credit. Primim între 1.600 și 2.000 de lire sterline. Avem dificultăți financiare. Înainte ca Mohammed să ajungă la închisoare, era încadrat ca persoană cu dizabilități și primea Personal Independence Payment (PIP). Primea aproximativ 500 de lire pe lună.”

A invocat impactul asupra familiei pentru a evita extrădarea

Agha, care mai are o fiică vitregă și o altă fiică în România, a explicat că nu s-a prezentat la ultimul termen al procesului penal deoarece considera că judecătorul „nu era corect”.

În Marea Britanie, el a încercat să împiedice extrădarea invocând motive legate de drepturile omului și susținând că întoarcerea în România ar avea un impact negativ asupra soției și copiilor săi.

Judecătorul districtual John Zani a consemnat în hotărârea sa că, până la arestarea și plasarea sa în detenție, Agha locuia împreună cu soția și cei doi copii mici într-o locuință socială.

„Se spune că sunt o familie apropiată, iar persoana solicitată și soția sa își exprimă îngrijorarea cu privire la efectul negativ pe care extrădarea îl va avea asupra tuturor”, a scris judecătorul.

Potrivit acestuia, soția lui Agha se confrunta cu dificultăți financiare și emoționale după ce acesta fusese arestat și plasat în detenție.

Judecătorul a remarcat că Ramona primea între 1.600 și 2.000 de lire sterline pe lună sub forma ajutoarelor sociale britanice, precizând că „nu este o sumă neînsemnată”.

„În opinia mea, faptele penale prezentate în mandatul de arestare sunt foarte grave”, a scris judecătorul Zani.

El a recunoscut că extrădarea va provoca dificultăți pentru Agha, soția sa și copiii lor, însă a concluzionat că aceste dificultăți nu sunt suficiente pentru a împiedica extrădarea.

Agha nu a fost arestat de unitatea pentru extrădări a Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie (National Crime Agency) până la 10 aprilie 2025, după o operațiune de căutare desfășurată în mai multe țări europene.

Lupta juridică pentru extrădarea sa a durat aproximativ 15 luni. Luna trecută, Înalta Curte din Marea Britanie i-a respins cererea de a face apel.

Autoritățile britanice au confirmat că Mohamad Agha a fost extrădat în România la 30 iulie, pentru a executa pedeapsa de patru ani de închisoare pentru tentativa de omor.