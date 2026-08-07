De la ventilatoare și aparate de aer condiționat, până la creme cu protecție solară, înghețată sau băuturi reci, toate înregistrează vânzări spectaculoase în aceste zile în care pare că fierbe aerul.

Dacă pentru oameni canicula înseamnă disconfort și costuri mai mari cu răcirea locuinței, pentru mulți comercianți aceasta este cea mai bună perioadă din an.

Doar în ultimele două săptămâni, unul dintre cei mai mari retaileri online transmite că cererea de piscine gonflabile a crescut cu 191%, a aparatelor de gheață cu 118%, iar a produselor de protecție solară cu 35%.

Și în magazinele de bricolaj oamenii caută aparate de răcire, umbrele și soluții pentru curățarea piscinelor.

Cătălin Dincu, coordonator magazin: „Pentru interior, aparatul de aer condiționat rămâne principala opțiune, dar rămâne interes și pentru ventilatoare, umidificatoare și alte aparate de răcire. În exterior, umbrelele de soare sunt căutate pentru terase, balcoane.”

Pe de altă parte, clienții sunt foarte atenți la dotările aparatelor pe care le cumpără.

Bărbat: „Clasa energetică, în primul rând, nivelul de zgomot, împrăștierea aerului. Este indicat să aibă posibilitatea de acționare prin Wi-Fi.”

Cei care ies la soare încearcă să facă față căldurii cu băuturi reci, deși nu sunt tocmai recomandate. Limonadele și ceaiurile ori cafelele cu gheață au mare succes.

Monica Badea, administrator cafenea: „Creșterea este una semnificativă în ceea ce privește consumul de băuturi reci, atât pe bază de fructe, cât și cele pe bază de cafea, cum sunt ice latte-urile. Avem partea de limonadă pe care o preparăm din fructe proaspete și ice tea.”

Fată: „Rece, clar. N-ai cum să bei cald pe căldura asta.”

Aglomerație este și în gelaterii.

Femeie: „Este foarte cald afară și ăsta este un mod în care putem să ne răcorim, în afară de apă.”

Copil: „Cu lămâie și vanilie. Sunt aromele mele preferate. Eu fac rugby și după antrenamente mă ajută să mă răcoresc.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În zilele caniculare, înghețata devine cel mai căutat desert. Comercianții spun că vânzările cresc semnificativ în această perioadă, iar în topul preferințelor sunt sortimentele cu fistic și cele pe bază de fructe, apreciate pentru gustul lor răcoritor și ușor.”

Sorin Vasilescu, reprezentant gelaterie: „Cresc vânzările cam de două ori față de o zi normală. Inclusiv partea de cafea rece și, să zicem, eroul nostru principal, affogato. O cafea desert cu înghețată.”

Având în vedere prognozele meteo, comercianții se așteaptă ca cererea să rămână ridicată inclusiv în luna septembrie.