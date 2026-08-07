Și în România a crescut interesul publicului pentru meditație și dezvoltare personală. În acest context, Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali contemporani, a urcat pe scena principală de la Untold și le-a vorbit tinerilor. Apoi, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

În fața a zeci de mii de oameni, Sadhguru a vorbit despre sănătatea minții, meditație și importanța echilibrului interior. A urcat pe scena de la Untold alături de Loredana Groza, o admiratoare declarată, care a mărturisit că discuțiile cu el i-au schimbat viața.

Dialogul cu publicul:

-Dacă această petrecere devine foarte plăcută, o numim plăcere. Vă doriți asta... mult?

-Daa!

-Dacă mintea devine plăcută, o numim pace. Doriți?

„Daa!

Participantă: „Mă simt bine, foarte fericită. Este un om foarte interesant. Felul în care schimbă vieți este motivațional pentru mine.”

Sadhguru are milioane de adepți pe platformele de social media, cărora le vorbește despre spiritualitate, dezvoltare personală și responsabilitatea față de natură.

Într-un interviu exclusiv pentru Știrile PRO TV, Sadhguru a abordat teme care ne preocupă pe toți: fericire, relații interumane, singurătate.

Reporter: Dumneavoastră spuneți adesea că fericirea nu este un scop, ci o consecință. Consecința a ce?

Sadhguru, maestru spiritual: „Să fii liniștit și fericit nu ar trebui să fie scopul vieții. Când erai copil mic, erai fericit fără niciun motiv, nu-i așa? Cineva trebuia să muncească serios ca să te facă nefericită. Astăzi, pentru majoritatea adulților, cineva trebuie să depună un efort ca să-i facă fericiți.”

Reporter: „Ce scopuri ar trebui să avem pentru a fi fericiți?”

Sadhguru: „Nu ai nevoie de niciun scop ca să fii fericit. Dacă ești fericit, îți vei stabili obiective și mai mari. Dacă ești nefericit, obiectivele tale vor deveni foarte mici.”

Reporter: „Am creat tehnologii care ne ajută să economisim timp. Totuși, oamenii spun că au mai puțin timp ca niciodată, sunt mai stresați ca oricând și ajung tot mai des la epuizare. Ce facem greșit?”

Sadhguru: „Totul. Există un singur mod în care poți greși în viață: să îți trăiești viața inconștient și compulsiv. Astăzi, traiul este mai ușor. Iar odată cu această ușurință apare și dezechilibrul. Mulți oameni pur și simplu nu mai știu ce să facă cu ei înșiși.”

Mesajele lui Sadhguru despre echilibrul interior și importanța meditației zilnice ajung la milioane de oameni din întreaga lume. Potrivit unui sondaj INSCOP, 5,5% dintre români spun că au încercat practici spirituale alternative, precum meditația ezoterică sau reiki.