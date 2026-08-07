Iar în Slovacia a fost stabilit un nou record național de peste 42 de grade. Meteorologii preconizează că țările care fierb la propriu în aceste zile nu vor scăpa de caniculă înainte de jumătatea lunii august.

Soarele a apus, dar la Roma străzile sunt ticsite mai ceva ca în timpul zilei. Capitala Italiei - care atrage vara valuri de vizitatori - este de miercuri sub cod roșu de caniculă. De voie de nevoie, turiștii și-au adaptat programul deși nici întunericul nu aduce răcoarea visată. Sunt 30 de grade și după ora 21.

Turiști: „Dimineața fie mergem la plajă, fie stăm la piscină. Iar după-amiaza, spre seară, vizităm Roma. Dar căldura este cu adevărat îngrozitoare, așa că încercăm să ne răcorim cumva. Din fericire, sunt fântâni, iar în Roma există apă potabilă disponibilă mereu”.

Autoritățile au prelungit programul de vizitare până târziu în noapte pentru monumente precum Colosseumul și Panteonul din Roma, în zilele de vineri și sâmbătă.

În sudul Italiei e ca în cuptor. În gara centrală din Napoli, termometrele au indicat joi după-amiaza 48 de grade celsius. Însă și la Milano, în nordul Italiei, este din cale-afară de cald.

Locuitor: „Sunt aici de 15 ani, dar nu am văzut niciodată să fie atât de cald. De la Alpi până în Sicilia, se pare că peste tot e cald zilele acestea”.

Arșița alimentează incendiile de vegetație, iar pompierii sunt mobilizați preventiv în mai toate regiunile.

Pe de alta parte, Slovacia a înregistrat joi un nou record absolut de temperatură. Au fost 42,2°C într-un sat din sudul ţării. Scăderea record a nivelului Dunării a adus la suprafață, în Bratislava, mai multe mine navale britanice din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Acestea au fost plasate într-un puț de 5 metri înainte de a fi detonate. Și în Budapesta, secarea Dunării a adus la lumină un sit din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

A fost recuperată o motocicletă germană, extrem de bine conservată. Au fost recuperate din nămol și mine antitanc, grenade de mână și fragmente de proiectile de artilerie.

Pe de altă parte, chiar dacă o ușoară ameliorare a situației a determinat guvernul Magyar să retragă solicitarea adresată populației de a reduce voluntar consumul de curent, la nivelul instituțiilor publice, consemnul rămâne în vigoare.

Primăria Budapestei a stins iluminatul decorativ pentru Parlament, Castelul Buda și alte obiective emblematice. În plus, ședințele Parlamentului au fost anulate în această săptămână, într-un efort de economisire a energiei.

În sfârșit, în nordul Bulgariei, nivelul excepțional de scăzut al fluviului a scos la lumină porțiuni din fundațiile vechiului Pod al împăratului Constantin, inaugurat în anul 328 după Hristos. Arheologii bulgari au astfel rara ocazie de a documenta ceea ce ei descriu drept una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman.