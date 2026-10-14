Darwin Lake, situat în apropiere de Matlock, cuprinde 17 căsuțe din piatră, aproximativ 20 de acri de teren rural și un lac. Locația a fost transformată anterior în decorul competiției difuzate de ITV, în care mai multe persoane locuiau una lângă alta și concurau pentru un premiu de aproape 300.000 de euro, scrie The Independent.

Un potențial cumpărător poate achiziționa întreaga locație folosită pentru filmări, care include căsuțele, o capelă, o clădire de la intrare, o piață centrală cu spațiu verde și un spațiu destinat evenimentelor. În total, clădirile au 34 de dormitoare și 32 de băi.

Darwin Hall este folosit în prezent pentru nunți și reuniuni, în timp ce căsuțele pot găzdui până la 127 de persoane. Există deja planuri pentru dezvoltarea unui hotel și a unor facilități de agrement, deși un cumpărător ar putea solicita noi autorizații pentru a amenaja, în centrul domeniului, o reședință principală de mari dimensiuni.

Satul are și o legătură istorică

Darwin Lake a fost numit în onoarea naturalistului Charles Darwin, care avea legături de familie cu domeniul Sydnope Hall, aflat în apropiere.

Conacul, inclus în categoria clădirilor protejate de gradul II, a fost deținut de Sir Francis Sacheverel Darwin, fiul medicului și naturalistului vizionar Erasmus Darwin și unchiul vitreg al lui Charles. El a vizitat Sydnope, descriind ulterior șederea drept una „memorabilă și plăcută”, într-o scrisoare din 1859.

Lacul era cunoscut anterior sub numele de Flash Dam și se crede că furniza apă pentru fântânile de la Sydnope Hall.