Liderii PSD par a fi acceptat că nu au putut impune un premier propriu dată fiind poziția președintelui Nicușor Dan. De asemenea, ei au vorbit despre problemele pe care le ridică o revenire la putere.

Gabriela Firea admite că partidul și-ar fi dorit funcția de premier, dar că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat această variantă. În acest context, ea le-a explicat colegilor că PSD trebuie să limiteze pierderile politice și să reducă diferența dintre imaginea partidului în rândul cetățenilor și ceea ce consideră că poate demonstra prin guvernare, după cum arată stenogramele oferite de sursele Știrilor ProTV.

„Firește că ne doream ca premierul să fie al PSD, dar știm foarte bine că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat asta. Iar eu am un doctorat în Nicușor Dan. Trebuie să limităm așadar pierderile și să reducem decalajul între cum ne văd cetățenii și realitate. În parl. european ne întreabă lumea dacă mai suntem capabili să aducem stabilitatea în România. Lumea este îngrijorată pe bună dreptate. Va depinde foarte mult de colegii care ne vor reprezenta în guvern, pentru că nu va fi ușor. Cei de la USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri. Rolul nostru va fi să fim o echipă sincronizată, unită, să nu îi lăsăm pe persoană fizică și să îi sprijinim”, ar fi spus Gabriela Firea.

De riscurile pe care le aduce revenirea la guvernare după mai bine de cinci luni de criză politică declanșată și de PSD ar fi vorbit și Sorin Grindeanu, președintele formațiunii care, conform surselor politice s-ar fi numărat printre social-democrații care s-au abținut la votul legat de participarea formațiunii în cabinetul Luca Niculescu.

Tot Grindeanu le-a transmis colegilor că este de părere că odată cu intrarea la guvernare, românii vor avea așteptarea ca PSD să repare „ce au făcut oamenii aceștia” (n.r. Ilie Bolojan, PNL și USR). Trebuie precizat totuși că PSD a făcut parte din coaliția care a instalat și a susținut Guvernul Bolojan, alături de PNL, USR și UDMR. În plus, social-democrații au făcut parte alături de liberali și din Guvernele Ciolacu, respectiv Ciucă.

Liderul PSD le-ar mai fi spus colegilor săi că „următoarele șase luni vor fi grele”. Trebuie subliniat că în conferința de presă de după ședință Grindeanu a transmis că formațiunea sa va face o evaluare a activității cabinetului Luca Niculescu, tot la șase luni.

În acest context, Grindeanu le-a mai transmis colegilor săi că „șansa de a scădea AUR”, pe care sondajele din ultima vreme îl prezintă ca prima opțiune a votanților, este aceea de a „guverna bine” și de a lua „decizii corecte”.

Termenul de șase luni ar fi fost adus în discuție și de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, care ar fi declarat că PSD face de jumătate de an opoziție, aproximativ intervalul de timp care a trecut de la retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. În ceea ce privește viitorul, liderul PSD a ținut să sublinieze că partidul are nevoie de „toate pârghiile necesare pentru ca peste șase luni să câștigăm noi când ei (n.r PNL și restul partidelor care ar urma să rămână în opoziție) vor vrea să ne lase în offside”.

PSD a anunțat că va face parte din guvernul Luca Niculescu

Sorin Grindeanu a anunţat după ședința de la Vila Lac că PSD a luat decizia de a reveni la guvernare după cinci luni de criză politică, explicând că priorităţile partidului pe care îl conduce se regăsesc în programul viitorului cabinet Niculescu. El a mai anunţat că PSD va face o evaluare a performanţelor Guvernului Niculescu după primele şase luni de guvernare.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

După ce a prezentat cele zece priorități ale PSD pentru revenirea la guvernare, Sorin Grindeanu a prezentat și lista miniștrilor social-democrați care vor face parte din guvernul Luca Niculescu.

Luca Niculescu ar urma să-și depună lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament în cursul zilei de joi. Astfel, audierile din comisiile parlamentare și votul din plenul legislativului ar urma să aibă loc, cel mai probabil, luni și marți, 19-20 octombrie, după cum explică sursele politice. Viitorul executiv ar urma să aibă 17 ministere și un post de vicepremier, care îi va reveni lui Marian Neacșu, după cum au transmis surse politice.

Potrivit surselor politice, PSD ar urma să preia majoritatea ministerelor în viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Afacerile Interne, la pachet cu funcția de vicepremier ar urma să îi revină lui Marian Neacșu, fost vicepremier și în cabinetul Ilie Bolojan.

La Transporturi, propunerea este Ștefan Ovidiu Popa, în timp ce Radu Oprea ar urma să preia portofoliul Apărării. Oprea a mai fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în perioada iunie 2023 – decembrie 2024, dar și ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, între ianuarie 2018 și noiembrie 2019.

La Ministerul Muncii, PSD l-ar vrea tot pe Florin Manole, care a ocupat aceeași funcție și în guvernul condus de Ilie Bolojan. Portofoliul Mediului ar urma să îi revină Nataliei Intotero, fost ministru pentru Românii de Pretutindeni în guvernul condus de Viorica Dăncilă. Pentru Ministerul Economiei, social-democrații vor să-l propună pe Daniel Zamfir, în timp ce Radu Marinescu ar urma să rămână la Justiție, iar Alexandru Rogobete la Sănătate. Ambii au ocupat aceleași funcții și în cabinetul Bolojan.

La Agricultură, PSD ar urma să îl mențină pe Florin Barbu, care a condus ministerul și în guvernul anterior. Pentru Ministerul Dezvoltării, propunerea ar fi Alex Stoica, iar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să fie nominalizat Mihai Ghigiu. De asemenea, Secretariatul General al Guvernului ar putea ajunge tot în portofoliul social-democraților.