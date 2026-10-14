Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

Ținta a rămas opt minute în spațiul aerian românesc

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 17.39 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale nationale, și l-a părăsit la ora 17.46”, a transmis MApN.

În această dimineaţă, în mai puţin de patru ore, populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit două alerte extreme de incursiune de drone, durata totală aproximativă a acestora fiind de două ore şi 21 de minute.

Începând de luna trecută, după mesajele RO-ALERT transmise populaţiei pe fondul războiului declanşat de Rusia, autorităţile naţionale trimit la finele fiecărei alerte şi mesaje de încetare a alarmei extreme, în condiţiile în care durata fiecărei alarme este diferită.

În timpul celei de-a doua alarme din ziua de miercuri, o dronă a evoluat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, în apropierea oraşului Sulina, deasupra Mării Negre, după care a intrat în spaţiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă, potrivit Ministerului Apărării Naţionale.