Kashim Chowdhury, în vârstă de 55 de ani, din Londra, a fost acuzat că a exploatat munca de acasă și concediile medicale pentru a jongla cu cinci locuri de muncă simultan, în timpul programului de lucru finanțat din bani publici. El s-ar fi înscris pentru 183 de ore de lucru pe săptămână – cu 15 mai multe decât orele existente într-o săptămână, arată publicația „The Mirror”.

Potrivit procurorilor, între februarie 2020 și septembrie 2023, funcționarul public a câștigat aproximativ 350.000 de lire sterline de la opt angajatori. El contestă cele nouă acuzații de fraudă.

Procurorul Lucy Organ a declarat că Chowdhury a mințit în cererile pentru posturi cu normă întreagă, ascunzând alte locuri de muncă pe care le avea deja în diverse departamente guvernamentale și organisme publice. El ar fi exploatat obiceiul muncii de acasă din pandemie, spunând angajatorilor că trebuie să rămână acasă pentru a-și îngriji mama „bolnavă".

Pe măsură ce volumul de muncă creștea, performanța sa ar fi început să scadă. A luat concediu medical de la unele posturi, continuând să lucreze în altele. Într-o ședință Teams din mai 2023, când deținea cinci locuri de muncă cu normă întreagă, managerul său de la Agenția de Securitate Sanitară din Marea Britanie, Aleesha Adams, l-a văzut „tușind și suflându-și nasul" pe cameră. Dar a observat că fața sa albă nu se potrivea cu culoarea gâtului. Machiajul de pe frunte a început să se estompeze, expunând pielea de dedesubt.

Procurorul a declarat: „Nu poate exista nicio îndoială că inculpatul și-a aplicat machiaj pe față pentru această ședință Teams, pentru a încerca să-și păcălească managerul că este bolnav. Acest incident aproape ridicol demonstrează cât de departe era dispus să meargă inculpatul în înșelăciunea sa."

O altă dovadă compromițătoare a fost că Chowdhury s-a alăturat apelului printr-un cont de e-mail al Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra). El ar fi sugerat că ar putea fi un cont vechi, explicație descrisă de procuror ca o „minciună" pentru a-și ascunde celălalt loc de muncă.

Chowdhury a început să lucreze pentru Consiliul Tower Hamlets în februarie 2020, apoi a obținut un post la Defra în aprilie 2021 fără a părăsi consiliul. Ulterior, a obținut alte posturi la Departamentul pentru Sănătate, Agenția de Securitate Sanitară, Departamentul pentru Afaceri și Comerț, Agenția pentru Standarde Alimentare și Ministerul de Interne. Până în mai 2023, primea salarii din cinci posturi cu normă întreagă.

Procurorul a declarat: „Evident, nu ar fi fost angajat dacă angajatorii ar fi știut că are multiple alte locuri de muncă cu normă întreagă.” Fraudele au ieșit la iveală după ce Inițiativa Națională Antifraudă a alertat Defra. În conturile sale bancare intraseră peste 300.000 de lire sterline, iar aproape 250.000 au fost cheltuite.