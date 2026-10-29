Ioan Dunca a declarat pentru Ştirile TVR că se afla la aproximativ 20 de metri de locul unde s-au ciocnit cele două trenuri din Spania, scrie News.ro.

”Eram la 15-20 de metri de tren când a fost accidentul. Un tren a fost oprit pe calea ferată, la semafor şi venea unul din spatele lui şi a intrat peste el. S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat şi au sărit trei vagoane în partea asta, că sunt două linii. Trei vagoane au sărit în partea asta şi cealaltă locomotivă a sărit în partea cealaltă a căii ferate. A fost o explozie ca o bombă, o explozie foarte mare s-a auzit. Explozie şi fum, totul plin de fum”, a afirmat bărbatul.

El a mai declarat că a sunat la 112 şi a ajutat călătorii să iasă din vagoane.

”Am sunat la 112. În apropiere e o gară care dirijează trenurile şi i-am sunat pe ăia. Nici ăia nu au ştiut ce s-a întâmplat. Eu am fost primul care am anunţat. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată şi pe cealaltă parte. Când am văzut eu, m-am apucat şi am tăiat sârma şi am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă că e o coastă aşa mare şi i-am ajutat să iasă”, a mai afirmat bărbatul.

Cel puţin 68 de persoane au murit, miercuri, în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză spaniole, iar echipele de salvare scotocesc printre resturi în căutarea altor victime.

Nu este primul accident feroviar grav din Spania. Pe 18 ianuarie, 46 de persoane au murit, iar alte 170 au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat în sudul Spaniei. O anchetă a constatat atunci că o fisură în șina de cale ferată ar fi apărut înainte de producerea accidentului.

Și autoritățile române urmăresc cu îngrijorare acest grav accident, pentru că în regiunea Castilia la Mancha, trăiesc foarte mulți români.