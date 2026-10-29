În conversațiile obținute de publicația elDiario.es, mecanicul trenului Iryo poate fi auzit explicând, la ora 8:48, că nu poate verifica sistemul LZB și că, din acest motiv, trenul este în continuare oprit. La ora 8:54, trenul Renfe s-a ciocnit cu acesta.

Potrivit explicațiilor preliminare oferite de Ministerul Transporturilor, în jurul orei 8:30, șase trenuri s-au oprit după ce sistemul informatic de control al traficului LZB, care monitorizează viteza trenurilor, s-a defectat. Din acel moment, centrul de control al Adif, care funcționează non-stop și gestionează traficul feroviar în zona respectivă, a preluat coordonarea. De acolo a fost dat ordinul ca trenul Renfe și celelalte trenuri de pe acel tronson să își reia circulația în condiții normale, deși în față se afla un alt tren, iar semnalul era roșu.

Cronologia ultimelor conversații dintre mecanici și operatori

La ora 8:36, mecanicul trenului Renfe a primit ordinul să își continue călătoria

La ora 8:31, mecanicul trenului de mare viteză Renfe AVE 2080 a anunțat centrul de control Adif că pierduse transmisia. „Centrul de control Urda a căzut”, a explicat acesta, referindu-se la o problemă informatică a sistemului de siguranță LZB.

După o conversație de aproximativ cinci minute, mecanicul a primit, la ora 8:36, instrucțiunea de a deconecta și reconecta sistemul LZB, apoi de a continua deplasarea cu viteza normală, sub protecția sistemului BSL (sistemul de siguranță de bază).

Discuția dintre operator și mecanic a decurs astfel, potrivit informațiilor obținute de publicația spaniolă.

– Centrul Atocha către mecanicul trenului 2080.

– Da, 2080.

– Așa cum apare în instrucțiune: mecanicul trenului 2080, deconectați și reconectați...

– Și reconectați.

– Sistemul LZB.

– Sistemul LZB.

– Și reluați deplasarea.

– Și reluăm deplasarea.

– Sub protecția sistemului BSL.

– Sub protecția sistemului BSL.

– Cu viteza normală.

– Cu viteza normală? (întreabă mecanicul, pentru a confirma instrucțiunea).

– Da.

La ora 8:41, mecanicul trenului Iryo a primit aceeași instrucțiune

La ora 8:41, mecanicul trenului Iryo 6076 a informat centrul de control Atocha că trenul său era oprit la semnalul de intrare Urda, la câțiva kilometri în fața trenului AVE care circula în aceeași direcție.

Operatorul i-a transmis să deconecteze și să reconecteze sistemul LZB pentru a putea relua deplasarea. „Reluați deplasarea sub protecția sistemului BSL, cu viteza normală”, i-a spus acesta.

Conversația a decurs astfel:

– Centrul de control Atocha către mecanicul trenului 6076. Suntem la 6076, corect?

– Da, exact.

– Bine, un moment. Instrucțiunea este următoarea: mecanicul trenului 6076, deconectați și reconectați...

– Și reconectați.

– Sistemul LZB.

– Sistemul LZB.

– Și reluați deplasarea sub protecția sistemului BSL, cu viteza normală.

– Bine, perfect.

Ultimul apel al mecanicului trenului Iryo, cu șase minute înainte de accident

Ultima comunicare cunoscută dintre mecanicul trenului Iryo și centrul de control Atocha a avut loc la ora 8:48, cu șase minute înainte de accident. Mecanicul a explicat că nu poate verifica sistemul LZB și că trenul a rămas oprit la semnalul de intrare. Angajatul centrului de control a confirmat că a înțeles și i-a spus să sune din nou dacă întâmpină probleme.

Conversația a fost următoarea:

– 6076, aici Atocha.

– Bună, Atocha. Sunt 6076. Trenul nu mă lasă să verific sistemul LZB, motiv pentru care sunt în continuare oprit la semnalul de intrare.

– Bine, în regulă. Când veți putea, bine? Iar dacă întâmpinați probleme, sunați-ne.

– Bine, perfect. Vă mulțumesc.

După această conversație, a urmat un schimb de replici între angajații centrului de control Atocha, care sugerează că exista o anumită confuzie în gestionarea situației.

– Serios, omule. Serios. Trenul 6076 are probleme cu echipamentele. Este pe o limitare de viteză de 40 km/h până se oprește. Până se oprește. Are o limitare de 40 km/h, deci înaintează până se oprește.

– Stai puțin... acesta se mișcă?

– Eram în drum...

– Stai puțin, trenul 2061 (un al doilea AVE, plecat din gara San Justa) nu este acolo, la Urda?

Trenul AVE 2080 își reluase circulația în direcția inițială cu câteva minute înainte, deși trenul Iryo se afla încă oprit pe aceeași linie. La cinci minute după încheierea ultimei conversații dintre mecanicul Iryo și centrul de control Atocha, s-a produs accidentul soldat cu cel puțin 68 de morți.

Coliziunea s-a produs miercuri, la ora 8:54, pe linia a doua, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo. Un tren de mare viteză AVE, care plecase din gara Atocha din Madrid cu mai puțin de o oră înainte și se îndrepta spre Sevilla, s-a ciocnit cu un tren Iryo oprit pe aceeași linie.

Până miercuri după-amiază, bilanțul ajunsese la 68 de morți, iar numărul răniților, dintre care mulți în stare gravă, depășise o sută.

Reacția autorităților

Într-o declarație de presă, ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a calificat drept „inexplicabilă” decizia centrului de control de a permite trenului AVE să își continue deplasarea, deși celălalt tren era oprit, iar semnalul era roșu.

„Două accidente feroviare în același an sunt inacceptabile pentru Spania și vom răspunde cu fermitate”, a declarat premierul Pedro Sánchez.

Liderul opoziției, Alberto Núñez Feijóo, a cerut, la rândul său, „o revizuire completă și independentă a întregii rețele feroviare”.

Ancheta este coordonată de o instanță din Orgaz, localitatea care are jurisdicție asupra zonei Urda. Între timp, Comisia de Investigare a Accidentelor Feroviare (CIAF) l-a audiat pe operatorul care a dat ordinul de reluare a circulației în regim normal.

CIAF și Garda Civilă strâng mărturii și materiale audiovizuale, care vor fi analizate ulterior în cadrul anchetei judiciare.

În paralel, în Urda au fost amenajate mai multe spații pentru a oferi sprijin familiilor pasagerilor care așteaptă vești despre cei dragi. Locuitorii din Urda și din localitățile învecinate s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe răniți, deplasându-se la locul accidentului și transportând în sat persoanele cu răni ușoare.

„Am simțit o izbitură, nu ne-am dat seama ce se întâmplă. Era fum și erau multe cabluri electrice căzute”, a povestit pentru elDiario.es un tânăr de 22 de ani care călătorea în vagonul 7 al trenului Iryo implicat în accident.

Nu este primul accident feroviar grav din Spania. Pe 18 ianuarie, 46 de persoane au murit, iar alte 170 au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat în sudul Spaniei. O anchetă a constatat atunci că o fisură în șina de cale ferată ar fi apărut înainte de producerea accidentului.

Și autoritățile române urmăresc cu îngrijorare acest grav accident, pentru că în regiunea Castilia la Mancha, trăiesc foarte mulți români.