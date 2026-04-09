Poliția municipală a fost sesizată cu privire la deșeuri ilegale, inclusiv țevi din poliuretan, abandonate înlângă un teren de fotbal din Paternò, iar pentru a identifica vinovatul, autoritățile au instalat camere de supraveghere.

La scurt timp, suspectul a fost surprins abandonând alți șapte saci de deșeuri într-o singură noapte. Ancheta a condus la identificarea unei autoutilitare fără asigurare, iar polițiștii au ajuns la locuința proprietarului, un cetățean de origine română, scrie publicația La Sicilia.

Aici a fost făcută o altă descoperire: locuința era conectată ilegal la rețeaua publică de electricitate, iar verificările au fost extinse și la alimentarea cu apă, unde s-a constatat, de asemenea, o branșare ilegală. Femeia care locuia în casă a fost reclamată autorității judiciare, iar controlul a fost extins și la fratele acesteia, care locuia la etajul superior și era, de asemenea, branșat ilegal la electricitate.

În urma verificărilor s-a afalt că partenerul femeii a abandonat deșeurile. Acesta nu deținea permis de conducere, iar autoutilitara i-a fost confiscată și a primit o amendă de aproximativ 10.000 de euro.