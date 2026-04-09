„Pretențiile și cerințele dușmanilor noștri de a restricționa programul de îmbogățire a uraniului din Iran nu sunt decât dorințe deșarte care vor fi îngropate", a declarat Eslami, la două zile înaintea discuțiilor cu SUA mediate de Pakistan într-un interviu pentru agenția Isna, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Toate conspirațiile și acțiunile dușmanilor noștri, inclusiv acest război brutal, nu au dus la nimic", a adăugat el, acuzând Washingtonul că încearcă „în zadar" să-și atingă obiectivele de război „prin negocieri".

Dosarul nuclear reprezintă punctul de blocaj major al viitoarelor discuții. SUA acuză Teheranul că este pe cale să fabrice o armă atomică – scenariu asupra căruia AIEA a atras atenția încă de anul trecut– și cer predarea stocului de uraniu puternic îmbogățit și încetarea activităților de îmbogățire.

Iranul neagă orice intenție militară și își apără dreptul la energie nucleară civilă.

Planul în 10 puncte propus de Republica Islamică include „acceptarea îmbogățirii", poziție care contrazice direct obiectivele Washingtonului.