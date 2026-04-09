Ministrul Fondurilor Europene a explicat faptul că încă nu există o decizie finală din partea Comisiei Europene privind jalonul din PNRR legat de pensile speciale. Deși evaluarea tehnică este deja realizată la nivel preliminar, aceasta nu a fost făcută publică până în acest moment.

Motivul întârzierii ține de o decizie procedurală: între timp, România a depus și cererea de plată 4, iar Comisia Europeană preferă să analizeze și să trimită spre aprobare ambele cereri împreună, „la pachet”, în Consiliu.

În același timp, ministrul a șinut să sublinieze că există un dialog „constructiv” cu Bruxelles-ul pe tema reformei pensiilor speciale și că speră că argumentele prezentate de România sunt luate în considerare.

„După cum v-am spus, am un optimism rezervat cu privire la plata pe care comisia va decide s-o facă pe acest jalon. V-am spus că ultima declarație și, repet, exact terminologia, este că agrea am agreat Comisia Europeană, că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă. Vreau doar să să îmi dați o care să explic un pic de ce nu avem încă verdictul final pe cererea de plată trei. Motivul este că odată ce am depus și cererea de plată patru, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele. Cer cereri cumulate. Și atunci, practic, acuma, deși pe cererea de plată 3, ei au o analiză preliminară pe care încă n-o fac încă publică”, a explicat ministrul.

Pensiile speciale ale magistraților, o reformă întârziată

Nicuşor Dan a promulgat pe 27 februarie 2026 legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale. Proiectul a fost declarat constituțional după cinci amânări. Pe 18 februarie, CCR a stabilit că proiectul reformei propus de Guvernul Bolojan este constituţional.

Trebuie precizat că reforma pensiilor speciale ale magistraților a avut ca termen de finalizare 30 noiembrie 2025, iar guvernele Ciolacu și Bolojan au avut mai multe tentative de a o implementa.

Reforma pensiilor speciale promulgată de Nicușor Dan la finalul lunii februarie a trecut prin asumarea răspunderii în Parlament pe 2 decembrie, asta în timp ce prima variantă propusă de guvernul Bolojan a fost respinsă pe motive tehnice de Curtea Constituțională în luna octombrie 2025. Într-o situație similară s-a aflat cabinetul condus de Marcel Ciolacu în luna august 2023.