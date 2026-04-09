Asigurările RCA rămân motorul pieței: subscrierile au depășit 10 miliarde lei anul trecut. Topul asiguratorilor din România

Piaţa asigurărilor din România a continuat să crească în anul 2025, volumul total al primelor brute subscrise ajungând la aproximativ 25,8 miliarde de lei, în creştere cu 10% faţă de anul anterior, anunță ASF.

Vlad Dobrea

Conform sursei citate, evoluţia a fost susţinută în principal de avansul de 11% al societăţilor autorizate de ASF, în timp ce sucursalele au consemnat o creştere de 7%.

Printre evenimentele semnificative ale anului s-au numărat încetarea măsurii plafonării tarifelor RCA, dar şi interzicerea subscrierii de noi contracte pe teritoriul României pentru o societate de asigurări care opera în baza libertăţii de a presta servicii (FoS - Freedom of Services), începând cu 1 iulie 2025.

Potrivit datelor ASF, segmentul asigurărilor generale a rămas dominant, cu o pondere de 80% din totalul primelor brute subscrise. În acest context, asigurările RCA au continuat să joace un rol central, volumul primelor aferente acestui segment ajungând la aproximativ 10,9 miliarde lei, în creştere cu 9% faţă de 2024.

Pe partea de despăgubiri, volumul total al indemnizaţiilor brute plătite s-a situat la circa 12,3 miliarde lei, în creştere cu 16%, reflectând atât dinamica portofoliilor, cât şi presiunile din zona daunelor, în special pe segmentul asigurărilor generale, care concentrează 83% din totalul plăţilor.

Rezervele tehnice, calculate conform regimului Solvabilitate II, au atins circa 27 miliarde lei, în creştere cu 22%, evoluţie susţinută atât de segmentul asigurărilor generale, cât şi de cel al asigurărilor de viaţă.

Portofoliul investiţional al societăţilor de asigurare a continuat să se aprecieze, valoarea totală a investiţiilor ajungând la 38,5 miliarde lei, în creştere cu 19% faţă de finalul lui 2024. Structura acestuia a rămas conservatoare, dominată de instrumente cu venit fix, în special obligaţiuni guvernamentale, care deţin o pondere de aproximativ 62,4% din total.

Distribuţia produselor de asigurare a rămas puternic dependentă de brokeri, care au intermediat aproximativ 68% din volumul total al primelor brute subscrise, respectiv 17,6 miliarde lei, în creştere cu 9%. Gradul de intermediere se menţine ridicat pe segmentul asigurărilor generale, la 82%, în timp ce pentru asigurările de viaţă rămâne semnificativ mai redus, la 13%.

În ceea ce priveşte soliditatea financiară, indicatorii de solvabilitate au rămas la niveluri confortabile, ratele SCR şi MCR fiind supraunitare şi în uşoară creştere faţă de anul anterior. Indicatorul de lichiditate pentru asigurările generale s-a situat la 2,95, iar pentru asigurările de viaţă la 3,6, ambele valori indicând o capacitate adecvată de acoperire a obligaţiilor.

În ansamblu, evoluţia din 2025 conturează o piaţă a asigurărilor aflată într-un proces de creştere şi consolidare, caracterizat de o cerere stabilă pentru produsele de protecţie şi de o structură investiţională prudentă.

La finalul anului, 24 de societăţi erau autorizate de ASF să desfăşoare activitate de asigurări, alături de 15 sucursale care operau în baza dreptului de stabilire.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. 

România așteaptă verdictul UE pe pensiile speciale. Pîslaru: Am un optimism rezervat legat de suma pe care o putem primi

Dragoș Pîslaru a explicat în conferința de presă că are un „optimism rezervat” cu privire la suma pe care România o va primi pentru îndeplinirea jalonului legat de pensiile speciale.
România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR. Șeful Fondurilor Europene: Reformele vor fi duse la capăt

România are de implementat investiții și reforme în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro prin PNRR, iar stadiul actual arată un progres inegal. Șeful Fondurilor Europene a explicat că Guvernul a identificat 14 jaloane cu „penalizare substanțială”. 
Efectul armistițiului dintre SUA și Iran la pompe. Prețurile la motorină scad, dar în multe stații rămân peste 10 lei/litru

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran începe să se resimtă și la pompă. După scăderea abruptă a cotațiilor petrolului pe piețele internaționale, prețurile carburanților dau primele semne de corecție, însă efectele sunt încă limitate și neuniforme.

Ultimele clipe de omagiu pentru Mircea Lucescu: personalități din fotbal și politică, prezente la ceremonie

Astăzi fanii își pot lua rămas bun, pe Arena națională, de la Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României. 

„Asta îi doare foarte tare pe români”: presa maghiară susține că nivelul de trai din România s-a prăbușit față de Ungaria

„În România, vânzările din comerțul cu amănuntul continuă să scadă, în timp ce inflația rămâne dificil de controlat”, notează presa maghiară, pe fondul unui climat politic tensionat generat de alegerile foarte strânse din Ungaria.

