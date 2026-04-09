Asigurările RCA rămân motorul pieței: subscrierile au depășit 10 miliarde lei anul trecut. Topul asiguratorilor din România

Printre evenimentele semnificative ale anului s-au numărat încetarea măsurii plafonării tarifelor RCA, dar şi interzicerea subscrierii de noi contracte pe teritoriul României pentru o societate de asigurări care opera în baza libertăţii de a presta servicii (FoS - Freedom of Services), începând cu 1 iulie 2025.

Conform sursei citate, evoluţia a fost susţinută în principal de avansul de 11% al societăţilor autorizate de ASF, în timp ce sucursalele au consemnat o creştere de 7%.

Potrivit datelor ASF, segmentul asigurărilor generale a rămas dominant, cu o pondere de 80% din totalul primelor brute subscrise. În acest context, asigurările RCA au continuat să joace un rol central, volumul primelor aferente acestui segment ajungând la aproximativ 10,9 miliarde lei, în creştere cu 9% faţă de 2024.

Pe partea de despăgubiri, volumul total al indemnizaţiilor brute plătite s-a situat la circa 12,3 miliarde lei, în creştere cu 16%, reflectând atât dinamica portofoliilor, cât şi presiunile din zona daunelor, în special pe segmentul asigurărilor generale, care concentrează 83% din totalul plăţilor.

Rezervele tehnice, calculate conform regimului Solvabilitate II, au atins circa 27 miliarde lei, în creştere cu 22%, evoluţie susţinută atât de segmentul asigurărilor generale, cât şi de cel al asigurărilor de viaţă.

Portofoliul investiţional al societăţilor de asigurare a continuat să se aprecieze, valoarea totală a investiţiilor ajungând la 38,5 miliarde lei, în creştere cu 19% faţă de finalul lui 2024. Structura acestuia a rămas conservatoare, dominată de instrumente cu venit fix, în special obligaţiuni guvernamentale, care deţin o pondere de aproximativ 62,4% din total.

Distribuţia produselor de asigurare a rămas puternic dependentă de brokeri, care au intermediat aproximativ 68% din volumul total al primelor brute subscrise, respectiv 17,6 miliarde lei, în creştere cu 9%. Gradul de intermediere se menţine ridicat pe segmentul asigurărilor generale, la 82%, în timp ce pentru asigurările de viaţă rămâne semnificativ mai redus, la 13%.

În ceea ce priveşte soliditatea financiară, indicatorii de solvabilitate au rămas la niveluri confortabile, ratele SCR şi MCR fiind supraunitare şi în uşoară creştere faţă de anul anterior. Indicatorul de lichiditate pentru asigurările generale s-a situat la 2,95, iar pentru asigurările de viaţă la 3,6, ambele valori indicând o capacitate adecvată de acoperire a obligaţiilor.

În ansamblu, evoluţia din 2025 conturează o piaţă a asigurărilor aflată într-un proces de creştere şi consolidare, caracterizat de o cerere stabilă pentru produsele de protecţie şi de o structură investiţională prudentă.

La finalul anului, 24 de societăţi erau autorizate de ASF să desfăşoare activitate de asigurări, alături de 15 sucursale care operau în baza dreptului de stabilire.

