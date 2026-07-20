Potrivit apropiaților, tânărul lucra de câțiva ani ca ghid și pilot de ambarcațiuni turistice pe Lacul Garda din nordul Italiei.

Sâmbătă după-amiază, în timp ce transporta un grup de turiști britanici pe lac, un copil de 7 ani a sărit în apă să înoate. La scurt timp, tânărul român a observat că băiatul are probleme și e pe cale să se înece.

Bărbatul a sărit imediat după el.

A reușit să-l prindă și l-a adus în siguranță lângă barcă. Părinții copilului l-au preluat imediat pe copil din brațele românului, însă în doar câteva clipe, povestesc martorii, acesta nu a mai reușit să iasă la suprafață și s-a scufundat, sub ochii lor.

Autoritățile italiene spun că tânărul a dispărut într-o zonă unde lacul are peste 50 de metri adâncime. Salvatorii au reușit să detecteze semnalul ceasului inteligent pe care românul îl purta pe mână, însă până acum trupul său nu a fost găsit.

Zeci de pompieri, scafandri cu ambarcațiuni de salvare și drone subacvatice îl caută de mai bine de 48 de ore de la dispariție.

Tânărul originar din Brăila și stabilit în Peninsulă de mai multă vreme, cu părinții, este considerat un erou de întreaga comunitate.