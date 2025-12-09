Un român a încercat să fure produse scumpe într-un supermarket din Italia. „Să fac rost de bani pentru Crăciun”

09-12-2025 | 17:13
carabinieri

Un tânăr de 24 de ani a încercat să sustragă produse în valoare de 2.834 de euro dintr-un supermarket din Stezzano, Italia. El a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 300 de euro.

Sabrina Saghin

Tentativa de furt s-a petrecut într-un magazin din complexul Due Torri. Suspectul a încercat să scoată produsele pe sub barierele de la intrarea supermarketului.

În ziua incidentului, o tânără a intrat în magazin cu două coșuri de plastic și a umplut două sacoșe cu parfumuri, produse cosmetice și alte articole scumpe, potrivit Corriere della Sera.

După ce a vorbit la telefon, bărbatul de 24 de ani a ajuns la magazin și a adăugat șosete și batiste peste bunurile deja strânse. Tânăra a părăsit apoi magazinul și s-a dus către barul de la intrare. Bărbatul a încercat să strecoare sacoșele pe sub bariere și să plece, însă a fost oprit de agentul de securitate.

Carabinierii din Stezzano au intervenit la fața locului și l-au reținut pe suspect. În timpul procesului, s-a stabilit că acesta mai fusese arestat anterior pentru o altă tentativă de furt, din care însă fusese achitat.

roman santaj
Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

Bărbatul a spus că lucrează în construcții în România și a recunoscut că intenționa să vândă produsele furate pentru a obține bani de sărbători.

„Am admis că am furat marfa pentru a o revinde, ca să fac rost de bani pentru Crăciun”, a declarat el.

În baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, instanța i-a aplicat o pedeapsă de patru luni de închisoare cu suspendare. Dacă nu va comite alte infracțiuni în următorii cinci ani, cazierul său va rămâne curat.

Sursa: Corriere della Sera

