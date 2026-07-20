Femeia care a intervenit este Monica Poli, consilier municipal, și activistă cunoscută în Italia, pentru campaniile sale împotriva hoților de buzunare. Tot ea i-a alertat și pe oamenii legii.

Potrivit presei din peninsulă, de față erau zeci de persoane care au preferat să filmeze în loc să anunţe autoritățile.

La sosirea carabinierilor, bărbatul a fost dus la secție, pentru verificări.

Portofelul reclamat ca fiind furat nu a fost găsit, însă jurnaliştii din Italia scriu că românul a mai fost cercetat în trecut pentru furt.