Un renumit vânător de naziști din Franța îi sfătuiește pe evrei să aleagă extrema dreaptă în locul extremei stângi la alegeri

El spune că, dacă alegătorii se vor confrunta cu un ”duel” între partidul de extremă dreapta al Marinei Le Pen, Adunarea Națională, și un concurent de extremă stânga, ar trebui să aleagă partidul de ... extremă dreapta.

Sfatul lui Klarsfeld, un istoric evreu în vârstă de 88 de ani care și-a dedicat viața aducerii în fața justiției a naziștilor fugari, este contrar multor alți lideri și intelectuali evrei din Franța, care consideră că lupta împotriva Adunării Naționale este o prioritate absolută în turul doi al scrutinului de duminică, 7 iulie.

Dar Klarsfeld a declarat pentru The Associated Press într-un interviu la apartamentul său din Paris că partidul de extremă stânga France Unbowed are susținători militanți pro-palestinieni și "nuanțe antisemite", în timp ce partidul lui Le Pen sprijină Israelul și poporul evreu.

"Marine Le Pen este șefa unui partid care sprijină Israelul și sprijină evreii", a declarat Klarsfeld în interviul pentru AP.

"Așa că le-am dat acest sfat celor care se vor confrunta cu această confruntare între extrema stângă și ceea ce a fost extrema dreaptă, care pentru noi este acum un partid populist, să voteze pentru dreapta", a mai spus el.

Klarsfeld a șocat mulți oameni din Franța, inclusiv pe cei din comunitatea evreiască, când a afirmat pentru prima dată această poziție la televiziunea franceză la începutul acestei luni.

Serge a declarat că el însuși va vota pentru alianța de centru a președintelui Emmanuel Macron, însă nu toți alegătorii din cele 577 de circumscripții franceze vor avea această opțiune în turul doi al alegerilor de duminică, unde mulți vor putea alege doar între un candidat al Adunării Naționale sau al France Unbowed.

Primele trei blocuri sunt Adunarea Națională, naționalist și anti-imigrație, alianța lui Macron și o largă coaliție de stânga care include socialiștii, verzii și France Unbowed.

Adunarea Națională a avut cele mai bune rezultate în primul tur, propulsând partidul și aliații săi mai aproape ca niciodată de guvern. Dar rezultatul de duminică rămâne incert, deoarece alte partide politice încearcă să-i blocheze calea.

Un număr fără precedent de candidați care s-au calificat pentru al doilea tur de scrutin s-au dat la o parte pentru a favoriza concurentul care, în opinia lor, are cele mai mari șanse de a câștiga împotriva unui adversar al Raliului Național.

"Mă tem de extrema stângă. Extrema stângă are o ură adânc înrădăcinată față de Israel și are ... militanți care sunt pro-palestinieni", a declarat Klarsfeld, descriind France Unbowed drept "un partid violent anti-israelian cu anumite accente antisemite".

Cei aproximativ o jumătate de milion de francezi de religie evreiască reprezintă doar o mică parte din cei 66 de milioane de locuitori ai țării, dar au fost împinși în lupta electorală de diviziunile acerbe ale țării cu privire la războiul Hamas-Israel. La alegerile legislative, taberele adverse s-au acuzat reciproc de antisemitism.

Liderii France Unbowed au condamnat cu fermitate războiul purtat de Israel împotriva Hamas și l-au acuzat că urmărește genocidul împotriva palestinienilor.

Jean-Marie Le Pen, cofondator al Frontului Național, precursorul Adunării Național, are multiple condamnări pentru rasism și antisemitism, inclusiv pentru că a declarat în repetate rânduri că camerele de gazare naziste sunt "un detaliu" al istoriei celui de-al Doilea Război Mondial. Pierre Bousquet, un alt fondator, a fost membru al diviziei franceze a Waffen-SS din Germania nazistă.

Jean-Marie Le Pen a fost expulzat din partid în 2015, ca parte a unei transformări realizate de fiica și succesoarea sa, Marine Le Pen, pentru a face partidul acceptabil pentru alegătorii de rând.

Klarsfeld a declarat că el crede că Marine Le Pen a transformat partidul după expulzarea tatălui său, adoptând o lege franceză care interzice negarea Holocaustului și făcând declarații pro-evreiești. "Credem sincer că este sinceră", a spus el. "Oamenii se schimbă. Ne-am întâlnit cu Marine Le Pen și am făcut-o să spună și să facă declarații care sunt total pro-evreiești, că acceptă legea Gayssot, care este o lege care îi protejează pe evrei."

Klarsfeld a reușit să scape de Gestapo în Nisa când era copil, în 1943.

Tatăl său a fost capturat și deportat în lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau. Împreună cu soția sa, Beate, "am luptat întotdeauna pentru apărarea memoriei evreiești, pentru urmărirea penală a criminalilor naziști, împotriva extremei drepte antisemite și pentru evreii persecutați din întreaga lume", a declarat Klarsfeld.

