„La început, am crezut că era un peşte, ceea ce ar fi fost cool. Dar un pui de rechin e şi mai bine”, comentează Drew Procaccino, autorul unui video filmat sâmbătă, care a fost repostat abundent pe reţele de socializare, scrie News.ro.

Imaginile surprind rechinul înotând în mijlocul oraşului.

USA Today scrie că străzile au fost inundate după o furtună violentă în sector în weekend.

Astfel, americanul care voia să filmeze apa care i-a inundat cartierul în mijlocul zilei s-a trezit filmând un animal pe care ABC News l-a identificat ca fiind un rechin-câine.

Întâlnirea cu un rechin din această familie nu este tocmai neobişnuită în apele americane.

Chiar dacă o aripioară care iese din apă poate îngrozi, rechinul-câine, care nu depăşeşte un metru lungime, nu este periculos pentru oameni.

El se hrăneşte cu crustacee, peşti şi calamari.