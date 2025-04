Cel mai mare protest împotriva lui Trump, la nivel național, în SUA. „Congresul îi permite să conducă ca un fascist”

Au fost peste 1.200 de manifestații, inițiate de sindicate, veterani, congresmeni și asociații pentru protejarea drepturilor civile. Amploarea mișcării nu a părut, totuși, să-l tulbure pe președintele Trump, care și-a văzut liniştit de partidele de golf.

În fața monumentului dedicat lui George Washington din capitala federală, pe străzile din New York, Los Angeles ori Boston, sub un soare arzător ori sub umbrele, au fost organizate peste 1.200 de proteste împotriva a cea ce participanţii consideră a fi o "preluare ostilă" a puterii de către miliardari și un atac asupra drepturilor și libertăților.

„Deja (Trump) vorbeşte de al treilea mandat. Pe mine mă sperie asta. Iar Congresul ne lasă baltă, îi permite să conducă după bunul plac, ca un fascist. Chiar mă tem că ne pierdem democraţia” spune un protestatar.

Britt Castillo, protestatar: „Ei nu ascultă de oameni. Tot ce fac e să se asigure că se protejează pe ei și pe amicii lor bogați. Iar toți ceilalți care trăiesc aici, cei care pun în mișcare roțile acestei țări, sunt pur și simplu dați la o parte, la finalul zilei.”

Însoţiţi de copii sau căţei, americanii înfuriaţi, speriaţi ori îngrijoraţi de abuzurile administraţiei Trump s-au adunat în capitalele statelor, în faţa clădirilor federale, a birourilor unor congresmeni republicani, în primării ori în parcuri. Au imputat noii administraţii Trump haosul de pe pieţele financiare, relațiile strânse cu dictatorii, distrugerea agențiilor federale ori invadarea vieţii private.

Jamie Raskin, senator democrat de Maryland: „Fondatorii noștri au scris o Constituție care nu începe cu "Noi, dictatorii"! Preambulul Constituției spune "Noi, poporul!”

Aici, în America, domnule Musk, justiția nu e de vânzare. Și nu scoatem la tombolă funcții de judecători la Curtea Supremă a statului pentru premii de un milion de dolari. Nu mai încercați să ne cumpărați voturile.”

Kelley Robinson, activistă pentru drepturile omului: „Aceste timpuri ne cer mai mult decât să ne scandalizăm, ne cer să trecem la acţiune!”

Mesajul lui Obama

Un mesaj similar a transmis şi fostul preşedinte democrat Barack Obama: „Considerăm de la sine înţeles că nu trebuie să dai mită ori să angajezi pe vărul nu ştiu cui ca să obţii un aviz ca să-ţi deschizi o firmă. Credeam că aşa ceva se întâmplă numai în alte locuri, în ţări precum Rusia. Cred că oamenii tind să considere democraţia, domnia legii, independenţa justiţiei, libertatea presei, nişte chestiuni abstracte, pentru că nu afectează preţul ouălor. Ştiţi ceva? Ce se întâmplă acum chiar e pe cale să afecteze preţul ouălor! De noi depinde să reparăm lucrurile. Într-o democraţie, cel mai important este cetăţeanul, omul obişnuit care spune „Nu, asta nu e în regulă!”

Americanii au protestat sâmbătă şi în West Palm Beach, nu departe de terenul unde preşedintele juca golf. De altfel, la plecare, limuzina lui Trump a trecut printre protestatari.

Ulterior, de la Mar-a-Lago, preşedintele a postat un mesaj deopotrivă mobilizator şi imperturbabil cu privire la tarifele vamale care tocmai au intrat în vigoare pentru aproape toate importurile americane. „Aceasta este o revoluţie economică şi vom câştiga. Țineți-vă bine, nu va fi ușor, dar rezultatul final o să fie istoric!", a dat asigurări preşedintele.

Din Sacramento, Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, a anunţat că va căuta să încheie acorduri separate cu țările lumii, pentru ca statul să fie cruțat de viitoare represalii vamale.

