La începutul lunii iunie a demisionat din toate funcțiile deținute în PSD, păstrându-și doar calitatea de membru, transmite news.ro.

„Independent este prima opțiune. Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD. Este decizia mea”, a declarat Constantin Toma într-o emisiune la Campus FM. Edilul a lăsat să se înțeleagă că ar putea accepta susținerea unei alte formațiuni politice, fără a indica însă despre ce partid ar putea fi vorba, dar a exclus categoric o eventuală asociere sau colaborare politică cu AUR ori SOS România.

Un primar cu scoruri mari, dar care se desparte de PSD

Constantin Toma a demisionat la începutul lunii iunie din toate funcțiile deținute în PSD, păstrându-și doar calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales. La ultimele două rânduri de alegeri locale, edilul a fost ales cu scoruri covârșitoare: 78%, respectiv 67% din voturi.

Decizia sa de a nu mai candida din partea PSD și de a opta pentru o candidatură independentă sau pentru susținerea unei alte formațiuni politice vine într-un context în care partidul se confruntă cu tensiuni interne și cu o scădere a popularității la nivel național.