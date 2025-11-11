Un pod din China s-a prăbușit parțial, la câteva luni după inaugurare. Imaginile au devenit virale. VIDEO

11-11-2025 | 21:25
Pod China prăbușire
X/BRICS News

Un pod s-a prăbuşit parţial marţi, în sud-vestul Chinei, la câteva luni după inaugurare. Imaginile, terifiante, s-au răspândit rapid pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.

Claudia Alionescu

Un pod s-a prăbuşit parţial marţi, în sud-vestul Chinei, la câteva luni după inaugurare. Imaginile, terifiante, s-au răspândit rapid pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.

Podul Hongqi s-a prăbuşit parţial în provincia Sichuan, foarte frecventată de turişti, situată în sud-vestul Chinei, la câteva luni după inaugurare. Acest pod leagă centrul ţării de Tibet printr-o autostradă.

Deocamdată, autorităţile locale nu au semnalat victime.

Imaginile care au devenit virale pe reţelele sociale arată cum carosabilul şi podul de acces se prăbuşesc, urmate de pilonii şi tablierul podului.

Această prăbuşire a produs un nor de praf şi alunecări de teren impresionante.

Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a taluzului pe malul drept al podului Hongqi.

O inspecţie a relevat riscul de prăbuşire, a relatat publicaţia Sichuan Daily.

Imediat după descoperirea acestora, autorităţile locale au declanşat o intervenţie de urgenţă şi au închis accesul la autostradă şi pod.

Sursa: News.ro

