Un pasager Flydubai a declarat că a salvat avionul după ce a preluat comenzile. A ştiut ce să facă datorită unei emisiuni TV

Liderul israelian l-a îmbrăţişat cu precădere pe un bărbat pe nume Yaniv Hayun, prezentat ca fiind unul dintre pasagerii care au reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj, unde izbucnise o luptă între piloţi, relatează „Le Figaro”, citează News.ro.

Potrivit autorităţilor israeliene, unul dintre piloţii avionului flydubai şi-a înjunghiat colegul şi a încercat să provoace prăbuşirea aeronavei, dar a fost imobilizat de pasageri.

Cei 174 de pasageri, dintre care 166 de israelieni, potrivit presei israeliene, sunt toţi teferi şi nevătămaţi.

„Văd un leu, văd un mare erou”, a declarat Benjamin Netanyahu, adresându-se lui Yaniv Hayun.

Yaniv Hayun a povestit că, împreună cu un alt pasager, a reuşit să intre în cabina de pilotaj, unde pilotul rănit se afla lângă uşă.