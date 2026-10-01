Un pasager Flydubai a declarat că a salvat avionul după ce a preluat comenzile. A ştiut ce să facă datorită unei emisiuni TV

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit miercuri la aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv, cu pasagerii veniţi din Arabia Saudită al căror avion a fost deviat în urma unui incident grav apărut în cabina piloţilor. 

autor
Ioana Andreescu

Liderul israelian l-a îmbrăţişat cu precădere pe un bărbat pe nume Yaniv Hayun, prezentat ca fiind unul dintre pasagerii care au reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj, unde izbucnise o luptă între piloţi, relatează „Le Figaro”, citează News.ro.

Potrivit autorităţilor israeliene, unul dintre piloţii avionului flydubai şi-a înjunghiat colegul şi a încercat să provoace prăbuşirea aeronavei, dar a fost imobilizat de pasageri.

Cei 174 de pasageri, dintre care 166 de israelieni, potrivit presei israeliene, sunt toţi teferi şi nevătămaţi.

„Văd un leu, văd un mare erou”, a declarat Benjamin Netanyahu, adresându-se lui Yaniv Hayun.

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Yaniv Hayun a povestit că, împreună cu un alt pasager, a reuşit să intre în cabina de pilotaj, unde pilotul rănit se afla lângă uşă.

Pasagerul spune că l-a imobilizat pe presupusul atacator

„L-am văzut pe atacator la manşă, între cele două scaune. Ambele scaune ale piloţilor erau goale”, a relatat el.

„L-am prins pe atacator, l-am imobilizat şi l-am scos mai întâi afară”, a continuat să povestească Yaniv Hayun, al cărui tricou şi pantaloni erau pătaţi de sânge, potrivit unui videoclip publicat de biroul prim-ministrului.

„Asta e de la el (de la presupusul atacator - n.r.)?”, întreabă Netanyahu, arătând spre urmele de sânge.

„Da. O să-i ia ceva timp să-şi revină”, l-a asigurat pasagerul.

Yaniv Hayun nu are nicio îndoială cu privire la intenţiile copilotului.

„Încerca să distrugă comenzile pentru a dezactiva avionul”, susţine el.

Bărbatul a povestit că apoi a chemat alţi pasageri israelieni să-l ajute să-l imobilizeze.

Cum a ajuns Yaniv Hayun să preia comenzile avionului

În timp ce avionul pierdea rapid din altitudine, Yaniv afirmă că s-a întors în cabina de pilotaj.

„Am sărit din nou în cabina de pilotaj şi am apucat comenzile”, a declarat el.

Surprins, Benjamin Netanyahu l-a întrebat cum a reuşit să reacţioneze.

„Ştiam să trag de manşă, am văzut serialul «Mayday: Air Crash» (Pericole pe cer - n.r.)”, a spus el, referindu-se la emisiunea dedicată accidentelor aeriene.

El a relatat că apoi „avionul a început să se stabilizeze puţin mai mult”, înainte ca un pilot să-i anunţe că preia el din nou comenzile.

După altercaţia dintre pilot şi copilot, avionul companiei flydubai a fost deviat către un oraş din nord-vestul Arabiei Saudite, Tabuk. Potrivit autorităţilor aeroportuare locale, cei doi piloţi sunt răniţi şi au fost internaţi în spital.

Pasagerii au reuşit în cele din urmă să se întoarcă în Israel la bordul unui alt avion.

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Sursa: News.ro

Etichete: pasager, avion,

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