„Această suspendare temporară va permite autorităţilor competente să-şi continue activitatea şi să stabilească toate circumstanţele incidentului”, a declarat Flydubai, unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Orientul Mijlociu.

„Ne angajăm pe deplin să sprijinim ancheta în curs şi să menţinem cele mai înalte standarde de siguranţă în întreaga noastră reţea. Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile guvernamentale, organismele de reglementare şi părţile interesate din aeroporturi şi vom reevalua suspendarea pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a transmis Flydubai într-un comunicat.

„Ne cerem scuze pasagerilor ale căror planuri de călătorie au fost afectate şi depunem eforturi pentru a le oferi sprijin şi soluţii alternative, acolo unde este posibil”, adaugă Flydubai.

Groază la bordul navei

Zborul din Emiratele Arabe Unite a efectuat miercuri o aterizare de urgenţă la Tabuk, în Arabia Saudită, după ce membrii echipajului şi pasagerii au pătruns în cabina de pilotaj şi l-au imobilizat pe copilot, potrivit oficialilor israelieni. La bord se afla şi o a doua pereche de piloţi Flydubai, care au reuşit să manevreze avionul în timpul aterizării de urgenţă, potrivit Flydubai şi Reuters.

Toţi pasagerii au ajuns în siguranţă la Tel Aviv miercuri seara, după ce Flydubai a trimis avioane de înlocuire la Tabuk.

Zborul FZ 1073 a plecat din Dubai miercuri dimineaţă, ora locală, cu destinaţia Tel Aviv, o călătorie de aproximativ patru ore. La aproximativ două ore de la decolare, avionul a efectuat o coborâre abruptă, urmată de o urcare bruscă şi de o altă coborâre, potrivit Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor. Avionul a coborât peste 15.000 de picioare (circa 5.300 de metri) într-un interval de două minute, conform datelor radarului.

Reacția premierului israelian

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că agresorul „se pare că a încercat să prăbuşească avionul cu pasagerii la bord”. Aproape toţi pasagerii zborului erau israelieni, a menţionat el.

Pe reţelele sociale, Netanyahu l-a numit pe pilotul rănit, identificat ca fiind căpitanul indian Smit Machchhar, un „adevărat erou” pentru că a deschis uşa cabinei de pilotaj şi le-a permis pasagerilor şi echipajului să-l imobilizeze pe agresor şi să preia controlul asupra avionului.

„Îi adresez un omagiu pilotului indian, căpitanul Smit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. În ciuda faptului că a fost înjunghiat şi rănit grav, el a ripostat, a opus rezistenţă, a deschis uşa cabinei de pilotaj şi le-a permis pasagerilor şi echipajului să-l imobilizeze pe atacator - prevenind astfel un dezastru catastrofal în plin zbor. El a salvat vieţile a 174 de persoane, printre care cetăţeni israelieni şi cetăţeni ai altor ţări. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă şi completă. Este un adevărat erou”, a scris Netanyahu pe X.

Ambasada Indiei în Arabia Saudită a declarat miercuri că Machchhar a fost internat acolo, starea sa fiind stabilă.

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor că a discutat cu Netanyahu despre atac şi a afirmat că atacatorul pare să fie „fie un terorist, fie, poate, un nebun”.

Multe dintre detaliile incidentului rămân neclare, în timp ce autorităţile investighează cauza acestuia.

Emiratele Arabe Unite întreţin relaţii diplomatice cu Israelul din 2020, iar guvernul EAU ar fi încercat să avertizeze Israelul cu privire la un atac iminent al Hamas pe 7 octombrie 2023. În weekend, Netanyahu s-a deplasat în EAU pentru discuţii.