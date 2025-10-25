Pakistanul avertizează că lipsa unui acord cu Afganistanul poate duce la război. Statele au convenit asupra unui armistițiu

Stiri externe
25-10-2025 | 18:18
Khawaja Muhammad Asif
AFP

Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea.

autor
Sabrina Saghin

El a precizat că eşecul de a ajunge la un acord în cadrul negocierilor de la Istanbul ar însemna un „război deschis", la câteva zile după ce ambele ţări au convenit asupra unui armistiţiu în urma unor confruntări armate sângeroase la frontieră, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Discuţiile de la Istanbul, care au început sâmbătă şi urmează să continue până duminică, marchează cea mai recentă încercare a Pakistanului şi Afganistanului de a preveni o reizbucnire a violenţelor după cele mai grave confruntări armate la frontieră de la revenirea la putere la Kabul a talibanilor în 2021.

Discuţiile de la Istanbul au loc pentru a se stabili un mecanism privind punerea în aplicare pe termen lung a armistiţiului de la Doha.

Asif avertizează asupra unui război deschis

Khawaja Muhammad Asif a declarat că nu au mai existat incidente în ultimele zile şi că ambele părţi respectă armistiţiul.

Citește și
Livrator
Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”

„Avem opţiunea, dacă nu se ajunge la un acord (la Istanbul), să avem un război deschis cu ei", a afirmat el, în declaraţii transmise de televiziuni în Pakistan.

„Dar am vazut că (afganii) vor pace", a mai spus el.

Confruntările armate au izbucnit la începutul acestei luni după ce Islamabadul le-a cerut talibanilor să-i oprească pe militanţii despre care el afirmă că atacă Pakistanul, având baze în interiorul Afganistanului.

Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan şi ambele părţi au deschis focul, ucigând zeci de persoane şi determinând închiderea punctelor cheie de trecere a frontierei care continuă să rămână închise.

Islamabadul acuză Kabulul că adăposteşte militanţi care vizează forţele pakistaneze. Talibanii resping acuzaţia şi spun că operaţiunile militare ale Pakistanului încalcă suveranitatea Afganistanului.

Sursa: Agerpres

Etichete: afganistan, pakistan,

Dată publicare: 25-10-2025 18:18

Citește și...
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
Stiri externe
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan

O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.

Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”
Stiri actuale
Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”

Tot mai mulți livratori străini circulă zilnic pe străzi, unii fără permis, alții după propriile reguli, și provoacă accidente rutiere.

Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război
Stiri externe
Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război

Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un conflict mai amplu, transmite CNN.

Recomandări
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO
Stiri actuale
Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.

 

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

