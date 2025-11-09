Un oraș din SUA interzice fumatul în apartamentele închiriate și în spațiile publice. Amenzi de până la 1.000 de dolari

09-11-2025 | 16:01
fumat
Profimedia

Fumătorii ar trebui să evite orașul Tiburon, o localitate cu aproximativ 9.000 de locuitori din statul american California. Acolo, fumatul nu este interzis doar în spațiile publice, ci și în apartamentele închiriate.

Decizia îi bucură pe mulți locuitori, în special pe studenți, potrivit Krone.

Consiliul local din Tiburon a adoptat una dintre cele mai dure măsuri din SUA privind tutunul, transformând orașul într-un caz unic la nivel național. Noua lege interzice complet vânzarea de țigări, trabucuri, țigări electronice și alte dispozitive de fumat în interiorul localității.

Regulile nu se opresc aici: chiar și livrarea prin poștă a produselor din tutun a fost interzisă. Cei care doresc să fumeze o pot face doar acasă – și numai dacă locuiesc într-o casă individuală.

Proprietarii vor trebui să introducă în contractele de închiriere clauze care interzic fumatul în apartamentele din clădirile cu mai multe locuințe. În plus, cetățenii vor avea dreptul să dea în judecată persoanele care încalcă în mod repetat interdicția.

Amenzi de până la 1.000 de dolari pentru încălcarea regulilor

Cei prinși fumând în zonele interzise riscă amenzi de până la 1.000 de dolari pentru fiecare abatere.

Singurele locuri unde fumatul va mai fi permis sunt saloanele de trabucuri, considerate „paradisuri” pentru fumători.

Măsuri restrictive există și în alte orașe californiene. În Beverly Hills, vânzarea produselor din tutun este interzisă, cu excepția saloanelor de trabucuri și a hotelurilor care oferă produse de acest tip oaspeților. În Manhattan Beach, fumatul este permis doar în maximum 20% dintre camerele de hotel și motel.

Sursa: krone.at

