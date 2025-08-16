Jaf de 90 de secunde. Patru hoți mascați au furat diamante și ceasuri de lux de 2 milioane de dolari, în Seattle

16-08-2025 | 10:32
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală.

Sabrina Saghin

Înregistrarea video de pe camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle arată cum patru suspecţi mascaţi sparg uşa de sticlă încuiată din faţă cu ciocane şi apoi jefuiesc joi şase vitrine.

Într-o vitrină se aflau ceasuri Rolex în valoare de aproximativ 750 000 de dolari, a precizat poliţia într-o declaraţie, iar în alta se afla un colier cu smaralde evaluat la 125 000 de dolari.

Un suspect mascat a ameninţat angajaţi cu spray pentru urşi şi un pistol cu electroşocuri, a anunţat poliţia, dar nimeni nu a fost rănit.

„Suntem destul de zguduiţi ca personal. Magazinul va fi închis pentru o vreme.”, a declarat Josh Menashe, vicepreşedinte al magazinului de familie.

Menashe a declarat că angajaţii au terminat de curăţat geamurile sparte şi lucrează la un inventar complet al pierderilor.

Poliţia a declarat că a intervenit în cazul jafului, dar suspecţii fugiseră deja cu o maşină şi au scăpat de o percheziţie a zonei.

Sursa: News.ro

16-08-2025 10:32

Trei bărbaţi au fost reţinuţi, iar al patrulea este căutat de poliţie pentru furtul unei seif dintr-o locuinţă din Sectorul 2, în care se aflau valori de aproximativ 20.000 de euro.

