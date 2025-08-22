Un polițist german a fost omorât cu propriul pistol în timp ce încerca să oprească un jaf la o benzinărie
Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal joi, în vestul Germaniei, în timpul unui jaf la o benzinărie, relatează dpa.
Incidentul a avut loc în oraşul Völklingen, lângă graniţa cu Franţa.
Doi ofiţeri de poliţie l-au urmărit pe unul dintre atacatori care comiseseră jaful, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Saarbrücken.
Atacatorul a reuşit să smulgă arma de la unul dintre ofiţeri şi a tras în aceştia de mai multe ori. Făptaşul a fost, de asemenea, lovit în timpul schimbului de focuri şi a fost arestat.
Numeroase unităţi de poliţie şi echipaje de salvare au fost desfăşurate în oraşul Völklingen.
