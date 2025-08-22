Un polițist german a fost omorât cu propriul pistol în timp ce încerca să oprească un jaf la o benzinărie

22-08-2025 | 10:04
politie germania
Shutterstock

Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal joi, în vestul Germaniei, în timpul unui jaf la o benzinărie, relatează dpa.

autor
Cristian Anton

Incidentul a avut loc în oraşul Völklingen, lângă graniţa cu Franţa.

Doi ofiţeri de poliţie l-au urmărit pe unul dintre atacatori care comiseseră jaful, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Saarbrücken.

Atacatorul a reuşit să smulgă arma de la unul dintre ofiţeri şi a tras în aceştia de mai multe ori. Făptaşul a fost, de asemenea, lovit în timpul schimbului de focuri şi a fost arestat.

Numeroase unităţi de poliţie şi echipaje de salvare au fost desfăşurate în oraşul Völklingen.

Polițist de la vama Siret, arestat pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri
Polițist de la vama Siret, arestat pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri la frontiera româno-ucraineană
Doi polițiști din Dâmbovița, atacați cu cuțitul de un bărbat care și-a agresat nora. Unul dintre agenți a tras patru focuri

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, jaf, benzinarie, politist ucis,

Dată publicare: 22-08-2025 10:04

Polițist din Caraș-Severin atacat de oameni, după ce a oprit un bărbat beat pe ATV. S-a apărat cu pistolul. VIDEO
Polițist din Caraș-Severin atacat de oameni, după ce a oprit un bărbat beat pe ATV. S-a apărat cu pistolul. VIDEO

Un polițist de la Secția 4 de Poliție Rurală Mehadia, județul Caraș-Severin, a fost atacat de mai mulți săteni, după ce a oprit un bărbat care conducea un ATV.

Polițist de la vama Siret, arestat pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri la frontiera româno-ucraineană
Polițist de la vama Siret, arestat pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri la frontiera româno-ucraineană

Un agent de poliție de la vama Siret a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de DIICOT că făcea partea dintr-o rețea de traficanți de droguri, care acționa la frontiera româno-ucraineană.

Momentul în care un tânăr a tras cu pistolul între blocuri, în Hârlău. Un polițist a fost martor. VIDEO
Momentul în care un tânăr a tras cu pistolul între blocuri, în Hârlău. Un polițist a fost martor. VIDEO

Incident periculos într-o parcare din județul Iași. Mai mulți tineri s-au adunat între blocuri, iar unul dintre ei a scos o armă și a tras un foc.

Un fost polițist din SUA care a ucis o tânără ar putea primi doar o zi de închisoare. „O insultă la adresa vieții ei”
Un fost polițist din SUA care a ucis o tânără ar putea primi doar o zi de închisoare. „O insultă la adresa vieții ei”

Departamentul american al Justiţiei a cerut ca un fost poliţist, găsit vinovat de implicare în uciderea tinerei afroamericane, să fie condamnat la o zi de închisoare, o pedeapsă catalogată drept o ”insultă” de către avocaţii familiei victimei.

 

Un polițist și-a dus soția la muncă cu girofarul pornit și a provocat un accident, pe drum. Șeful său a încercat să-l acopere
Un polițist și-a dus soția la muncă cu girofarul pornit și a provocat un accident, pe drum. Șeful său a încercat să-l acopere

Un polițist din Cluj a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și fals, după ce a folosit mașina de serviciu cu girofarul și sirena pornite, pentru a-și duce soția la lucru. Pe drum, polițistul a provocat, însă, un accident rutier.

Fake news-ul golirii barajului Vidraru. Ministrul Mediului: Război hibrid. Mişcări extremiste şi din Rusia ne vor manipulaţi
Fake news-ul golirii barajului Vidraru. Ministrul Mediului: Război hibrid. Mişcări extremiste şi din Rusia ne vor manipulaţi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează ştirile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa şi că de pe fundul lacului se exploatează, în beneficiul altor state, aur.  

Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel
Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel

Oraşul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează AFP.

Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană
Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

