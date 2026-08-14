Potrivit unui raport publicat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în anul 2025, au fost înregistrate 9.643 de persoane cu venituri anuale de peste 254.000 de lei românești. Numărul acestora este cu 1.624 mai mare decât în anul precedent. Cel mai tânăr contribuabil din această categorie are 16 ani, iar cel mai vârstnic – 88 de ani, scrie News.ro.

Venituri de peste 8 miliarde de lei românești

Datele SFS arată că, în 2025, persoanele cu venituri de peste un milion de lei moldovenești au declarat în total câștiguri de 8,33 miliarde de lei românești și au achitat impozite în valoare de 584,2 milioane de lei. Bărbații continuă să fie majoritari în această categorie, numărul lor depășind 6.600. Cei mai mulți contribuabili cu venituri ridicate au între 40 și 49 de ani.

Cea mai mare parte dintre aceștia, aproximativ 5.000 de persoane, au obținut venituri cuprinse între 254.000 și 508.000 de lei. În schimb, 484 de contribuabili au declarat venituri de peste 2,54 milioane de lei. Cele mai importante surse de câștig au fost dividendele, care au însumat 3,42 miliarde de lei, urmate de salarii, în valoare de 843,3 milioane de lei.

Moldovenii au declarat venituri de aproape 37 de miliarde de lei

În total, 211.159 de persoane fizice care nu desfășoară activități de întreprinzător au depus declarații de venit. Suma totală a veniturilor declarate de cetățenii Republicii Moldova a ajuns la 36,78 miliarde de lei.

Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând 73,49% din totalul câștigurilor persoanelor fizice. Pe următoarele locuri se situează dividendele și veniturile obținute din închirierea bunurilor imobile.

Raportul mai arată că moldovenii au continuat să profite de facilitățile fiscale disponibile. În 2025, 9.793 de persoane au beneficiat de deduceri fiscale, economisind sau recuperând în total 28,59 milioane de lei. Cele mai solicitate deduceri au fost pentru studiile copiilor, urmate de cheltuielile pentru servicii medicale private și de dobânzile achitate la creditele ipotecare pentru procurarea primei locuințe.

Tot mai popular rămâne și mecanismul care permite direcționarea a 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale sau culte religioase. Peste 53.000 de contribuabili au folosit această opțiune în 2025, transferând 7,11 milioane de lei, cu 1,57 milioane de lei mai mult decât în anul precedent.