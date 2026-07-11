Statele Unite au avut cea mai mare contribuție la această creștere, însă Europa a reprezentat principalul motor al expansiunii în afara pieței americane. Marea Britanie a câștigat, în medie, 118 noi milionari pe zi, iar Franța aproximativ 95, notează Euronews.

Dacă sunt analizate procentele de creștere, țările din Europa de Est au înregistrat cele mai bune rezultate. Primele cinci poziții din clasamentul global sunt ocupate exclusiv de state europene, incluzând membri ai Uniunii Europene, țări candidate, state din AELS și Marea Britanie.

Lituania ocupă primul loc, cu o creștere de 8% a numărului de milionari în dolari, ceea ce înseamnă încă 921 de persoane care au depășit acest prag în 2025. Pe locul al doilea se află Turcia, cu o creștere de 6,4% și 5.650 de noi milionari. Letonia urmează cu un avans de 5,7%, respectiv 1.131 de persoane.

Ungaria a înregistrat o creștere de 5,3%, adăugând 1.349 de milionari, iar Irlanda completează topul primilor cinci, cu un avans de 5,2%. Totuși, Irlanda a avut cel mai mare număr absolut dintre aceste state, cu 9.491 de noi milionari. În Polonia, creșterea a fost de 4%, iar în Grecia de 3,5%.

Raportul UBS precizează că evoluțiile procentuale sunt influențate și de faptul că multe dintre persoanele care au devenit milionare în 2025 se aflau deja foarte aproape de pragul de un milion de dolari în anul anterior.

Marea Britanie, Franța și Spania, pe podium după SUA

În termeni absoluți, clasamentul este diferit, deoarece statele cu populații deja numeroase de milionari înregistrează, în mod natural, ritmuri procentuale mai reduse.

Statele Unite au adăugat 441.078 de noi milionari în dolari în 2025, aproape jumătate din creșterea mondială. În Europa, Marea Britanie a câștigat peste 43.000 de noi milionari, în timp ce Franța și Spania au depășit fiecare pragul de 32.000.

Italia și Germania s-au aflat, de asemenea, în top 10 mondial, fiecare cu peste 24.000 de noi milionari.

Raportul arată că toate cele cinci mari economii europene se regăsesc în primele zece poziții la nivel global. Restul statelor europene au înregistrat mai puțin de 10.000 de noi milionari fiecare.

În afara Europei și a Statelor Unite, Japonia (31.428), India (31.033), Australia (25.089) și Rusia (21.951) completează topul mondial.

Câți noi milionari au apărut în fiecare zi

Raportat la o singură zi, ritmul este și mai sugestiv.

Statele Unite: 1.208 noi milionari pe zi (aproximativ 47 pe oră);

Marea Britanie: 118 pe zi;

Franța: 95 pe zi;

Spania: 90 pe zi;

Italia: 67 pe zi;

Germania: 66 pe zi.

Potrivit UBS, niciuna dintre cele 56 de piețe analizate nu a încheiat anul 2025 cu mai puțini milionari decât avea la începutul anului.

Raportul arată că peste 40% dintre milionarii în dolari din lume locuiesc în Statele Unite, adică peste 23,6 milioane de persoane din totalul de aproximativ 57,5 milioane incluse în analiza UBS.

Europa Occidentală găzduiește aproape 15 milioane de milionari în dolari, reprezentând aproximativ un sfert din totalul mondial.

De ce diferă numărul de milionari între state

Autorii raportului subliniază că numărul milionarilor dintr-o țară nu reflectă întotdeauna dimensiunea economiei, puterea acesteia sau nivelul mediu de prosperitate al populației.

Printre factorii care influențează acumularea averii se numără gradul de proprietate asupra locuințelor, economiile private pentru pensie și existența unor stimulente fiscale pentru economisire și investiții.

UBS definește averea netă ca valoarea totală a activelor financiare și imobiliare deținute de o persoană, în principal locuințe, din care sunt scăzute toate datoriile.