Un lunetist ucrainean a eliminat doi soldați ruși de la o distanță 4 kilometri. Cum a reușit noul record mondial | VIDEO

Un lunetist ucrainean a folosit tehnologia IA și drone pentru a ghida un foc reușit care a stabilit un nou record mondial, ucigând două ținte de la o distanță de 4.000 de metri.

Lunetistul, membru al unei unități de elită ucrainene de tir de precizie, a realizat această performanță în regiunea Donețk din estul Ucrianei, folosind o pușcă Snipex Alligator de 14,5 mm produsă în țară, a raportat ziarul britanic The Daily Mail, potrivit tvpworld.com.

Lovitura a fost ghidată de inteligența artificială și de o rețea de drone de recunoaștere, care au confirmat și succesul loviturii.

Jurnalistul ucrainean Yurii Butusov a filmat împușcătura și a descris cum glonțul a trecut prin fereastră, lovind doi soldați ruși. Misiunea a fost îndeplinită de Pryvyd („Fantoma”), un detașament mixt de lunetiști format din opt plutoni de lunetiști din Forțele Terestre ale Ucrainei.

⚡️New world record: Ukrainian sniper took out two occupiers from 4,000 m. The bullet hit a window where the #ruZZians were holed up. Fire was guided with AI-assisted tools and a drone. pic.twitter.com/fklXnGfIwa — Aurora Borealis ???? (@aborealis940) August 15, 2025

Lovitura, ale cărei imagini s-au răspândit pe scară largă online, a depășit recordul anterior de 3.800 de metri, stabilit tot de un trăgător ucrainean. În noiembrie 2023, lunetistul SBU în vârstă de 58 de ani, Vyacheslav Kovalsky, a eliminat un soldat rus de la 3.800 de metri în regiunea Herson, folosind o pușcă multi-calibru Horizon's Lord fabricată în Ucraina.

Acest record, realizat în 2023, a depășit distanța anterioară confirmată de puțin peste 3,5 km, stabilită în 2017 de un trăgător din forțele speciale canadiene în Irak.

