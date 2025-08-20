Un lunetist ucrainean a eliminat doi soldați ruși de la o distanță 4 kilometri. Cum a reușit noul record mondial | VIDEO

Stiri externe
20-08-2025 | 16:25
lunetist ucraina
X.com

Un lunetist ucrainean a folosit tehnologia IA și drone pentru a ghida un foc reușit care a stabilit un nou record mondial, ucigând două ținte de la o distanță de 4.000 de metri.

autor
Alexandru Toader

Lunetistul, membru al unei unități de elită ucrainene de tir de precizie, a realizat această performanță în regiunea Donețk din estul Ucrianei, folosind o pușcă Snipex Alligator de 14,5 mm produsă în țară, a raportat ziarul britanic The Daily Mail, potrivit tvpworld.com.

Lovitura a fost ghidată de inteligența artificială și de o rețea de drone de recunoaștere, care au confirmat și succesul loviturii.

Jurnalistul ucrainean Yurii Butusov a filmat împușcătura și a descris cum glonțul a trecut prin fereastră, lovind doi soldați ruși. Misiunea a fost îndeplinită de Pryvyd („Fantoma”), un detașament mixt de lunetiști format din opt plutoni de lunetiști din Forțele Terestre ale Ucrainei.

Lovitura, ale cărei imagini s-au răspândit pe scară largă online, a depășit recordul anterior de 3.800 de metri, stabilit tot de un trăgător ucrainean. În noiembrie 2023, lunetistul SBU în vârstă de 58 de ani, Vyacheslav Kovalsky, a eliminat un soldat rus de la 3.800 de metri în regiunea Herson, folosind o pușcă multi-calibru Horizon's Lord fabricată în Ucraina.

Citește și
avion
Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de la Arad, soldat cu doi morți

Acest record, realizat în 2023, a depășit distanța anterioară confirmată de puțin peste 3,5 km, stabilită în 2017 de un trăgător din forțele speciale canadiene în Irak.

Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Sursa: TVP World

Etichete: Ucraina, lunetist,

Dată publicare: 20-08-2025 16:25

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată pentru 21 august. În primă instanță a primit 10 ani de închisoare
Stiri Justitie
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată pentru 21 august. În primă instanță a primit 10 ani de închisoare

Curtea de Apel Constanţa, care era aşteptată să se pronunţe luni în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, a amânat decizia pentru 21 august.

Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de la Arad, soldat cu doi morți
Stiri actuale
Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de la Arad, soldat cu doi morți

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au deschis un dosar pentru infracţiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de sâmbătă, când un avion ultrauşor s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad.

Ultimele imagini cu avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării
Stiri actuale
Ultimele imagini cu avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării

Este o vară rea pe cerul României. După o lungă serie de accidente dramatice, o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad.

Recomandări
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12