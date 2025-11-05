Germania va dizolva o asociație musulmană acuzată că respinge drepturile femeilor și incită la ură împotriva Israelului

Ministerul german de Interne a anunţat miercuri dizolvarea asociaţiei „Muslim Interaktiv”, acuzată că se opune ordinii constituţionale prin promovarea unui califat, respinge drepturile femeilor şi incită la ură împotriva Israelului, relatează AFP.

„Muslim Interaktiv respinge principiile democraţiei şi ale statului de drept şi afişează astfel o atitudine fundamental anticonstituţională”, a explicat ministerul într-un comunicat.

„Nu vom tolera ca organizaţii precum Muslim Interaktiv să atace democraţia şi societatea noastră liberă”, a declarat ministrul de interne, Alexander Dobrindt.

În cursul dimineţii, au fost efectuate percheziţii în şapte clădiri din Hamburg (nord), unde a fost fondată asociaţia, în martie 2020.

Potrivit site-ului oraşului, asociaţia era prezentă pe diverse reţele sociale şi denunţa „respingerea permanentă a întregii comunităţi musulmane de către politicieni şi societatea germană”.

Obiectivul său, potrivit Ministerului de Interne, era „îndoctrinarea unui grup cât mai larg de persoane” şi „respingerea influenţei statului”.

Asociaţia a fost criticată în aprilie 2024, în timpul unei manifestaţii la Hamburg, la care au participat peste 1.200 de persoane, care denunţau o politică pretins islamofobă a Germaniei.

Pe pancarte scria, în special, „Califatul este soluţia”.

În paralel, au fost efectuate 12 percheziţii la Berlin şi în Hessa (vest) în cadrul anchetelor care vizează alte două asociaţii: „Generation Islam” şi „Realität Islam”.

Germania a interzis organizaţii musulmane precum ONG-ul Ansaar în 2021, acuzat că finanţează terorismul islamist sub pretextul acţiunilor caritabile.

Val de atentate cu motivație jihadistă în Germania

Ţara a cunoscut mai multe atentate cu motivaţie jihadistă în ultimii ani, în special de la sosirea a sute de mii de refugiaţi din Siria şi Afganistan începând cu 2015.

Getty Images

Atacurile cu cuţitul sau cu maşina, comise de musulmani, au pus imigraţia în prim-planul campaniei pentru alegerile legislative din februarie 2025.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a cunoscut o ascensiune record în urma acestui eveniment, ajungând pe locul al doilea în alegeri.

Pentru a stopa această ascensiune, noul cancelar conservator Friedrich Merz a înăsprit politica în domeniul migraţiei.

