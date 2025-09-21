Un grup hotelier din Polonia recompensează cuplurile care concep copii în unităţile sale de cazare

21-09-2025
Un grup hotelier şi imobiliar polonez doreşte să contribuie la redresarea demografică a ţării, a cărei natalitate este în scădere constantă de doisprezece ani, recompensându-i pe clienţii care vor concepe copii în unităţile sale de cazare.

Mihaela Ivăncică

Grupul Arche, care deţine 23 de hoteluri, numeroase clădiri şi săli de conferinţe în toată ţara, deplânge pe site-ul său situaţia în care se află rata de creştere naturală a populaţiei din Polonia, care este într-o scădere constantă în ultimii 12 ani, informează AFP.

Ca răspuns la această situaţie, grupul Arche promite să ofere o "petrecere familială gratuită", cum ar fi un botez, clienţilor care pot demonstra că "conceperea" bebeluşului lor "a avut loc în timpul şederii lor într-un hotel" al grupului, potrivit aceleiaşi surse.

Prime în bani pentru familiile care cumpără apartamente

O primă de 10.000 de zloţi (aproximativ 2.345 de euro) este oferită şi cuplurilor care au cumpărat un apartament de la grupul Arche şi al căror copil se va naşte după mutarea lor în acel apartament.

Oferta este valabilă pentru "cuplurile (bărbat şi femeie)" în care cel puţin unul dintre parteneri este cetăţean polonez, "rezident în Polonia şi este major", precizează regulamentul programului, denumit "Arche generaţii".

Grupul va oferi, de asemenea, prime angajaţilor care vor avea copii.

În 2024, numărul naşterilor din Polonia a fost cu 157.000 mai mic decât numărul deceselor, iar această tendinţă ar trebui să continue în anii următori, potrivit previziunilor formulate de sistemul de asigurări de sănătate din această ţară.

La sfârşitul lunii iunie 2025, Polonia avea aproximativ 37,4 milioane de locuitori, cu un milion mai puţin decât în 2015, potrivit Biroului Naţional de Statistică (GUS). 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-09-2025 14:44

