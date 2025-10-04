Momentul în care un alpinist de 23 de ani cade în gol de la 700 de metri, pe un traseu din SUA. Era live pe TikTok | VIDEO

04-10-2025 | 11:32
alpinist american mort

Balin Miller, un alpinist de 23 de ani, a murit în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite.

 

Lorena Mihăilă

El ajunsese în ultima porţiune a urcuşului când rucsacul său s-ar fi blocat. S-ar fi coborât atunci în rapel de-a lungul frânghiei până la capătul acesteia pentru a-şi elibera echipamentul, dar a căzut în gol.

Ar fi făcut apoi o cădere mortală de aproximativ 730 de metri. El era live pe TikTok.

„Cu inima îndurerată vă anunţ că fiul meu extraordinar, Balin Miller, a decedat astăzi într-un accident de alpinism. Inima mi-e sfâşiată în mii de bucăţi”, a anunţat mama lui, miercuri, pe reţelele de socializare.

„Nu ştiu cum voi depăşi această încercare. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coşmar oribil”, a adăugat ea.

Live pe TikTok

Un bărbat care a dorit să rămână anonim pe site-ul Climbing, a fost martor la scenă. Pasionat de parcul californian, acesta începuse să filmeze ascensiunea tânărului. Cu ajutorul smartphone-ului şi al unei lunete, el a transmis chiar în direct progresul lui Balin Miller, supranumit „Orange Tent Guy” în mediul său.

Încercarea lui Miller, o adevărată atracţie, până la punctul de a fi etichetat uneori ca influencer, a adunat, potrivit lui, 100.000 de curioşi în ultimele zile pe reţeaua socială TikTok. „Toţi îl încurajam şi voiam să-l vedem ajungând în vârf”, a declarat sursa pentru site-ul web care a transmis teribila cădere. 500 de persoane erau conectate în acel moment. „Toată lumea este şocată”, a concluzionat el.

A treia persoană care a murit în parcul american

Balin Miller este a treia persoană care a murit în celebrul parc american în acest an. În iunie, un tânăr texan de 18 ani a murit, urmat de un drumeţ de 29 de ani, care s-a lovit cu capul de o ramură groasă.

Născut în Alaska, el a început să scrie istorie în sportul său, realizând în ultimele luni mai multe ascensiuni impresionante. În iunie, a cucerit traseul Slovak Direct, pe versantul muntelui Denali din Alaska. O încercare solitară salutată de întreaga comunitate alpinistă.

Membru al prestigioasei echipe Millet, alpinistul născut în Anchorage a fost crescut încă din copilărie cu alpinismul de iarnă într-un mediu ideal pentru această practică. Lui îi plăcea riscul. „Toată lumea ar trebui, la un moment dat, să simtă o teamă reală şi să se confrunte cu pericolul, iar muntele este un loc ideal pentru asta. Cred că acest lucru ar ajuta multe persoane să relativizeze anumite probleme cotidiene”, declara el pe site-ul sponsorului său, înainte de a da definiţia sa pentru necunoscut. „Este angajamentul faţă de incertitudinea a ceea ce ne aşteaptă. Fie că este vorba de a deschide o nouă cale sau de a coborî o faţadă în întuneric, nu ştim niciodată cu siguranţă la ce să ne aşteptăm, dar nu avem întotdeauna posibilitatea de a ne întoarce.”

