Un german de 77 de ani conducea o rețea care vindea picturi celebre, dar false. Polițiștii au confiscat 20 de tablouri

Poliția din Germania a dejucat o rețea care vindea picturi celebre, dar false. Un bărbat de 77 de ani conducea gruparea formată din 11 persoane.

Bătrânul se ocupa de vânzări, în timp ce un prieten, trecut și el de 70 de ani, crea certificatele de autenticitate false. Autoritățile i-au luat în vizor în momentul în care au încercat să vândă două opere realizate de Picasso, care nu erau originale.

Înainte au vrut să ofere un Rembrandt pentru suma de 110 milioane de euro, deși originalul era expus la un muzeu din Amsterdam.

Agenții au confiscat 20 de tablouri, pe care suspecții s-au gândit să le pună la vânzare cu sume între 400 de mii și 14 milioane de euro.

