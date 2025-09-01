Un general al președintelui Nicolas Maduro a anunțat că Venezuela este pregătită pentru un ”atac” al SUA

01-09-2025 | 16:38
Vladimir Padrino López
AFP

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a declarat că țara este pregătită să facă față „oricărui atac” din partea SUA, pe fondul escaladării tensiunilor legate de prezența militară a americanilor în Caraibe.

Cristian Matei

Declarațiile sale, difuzate duminică de mass-media de stat, potrivit Newsweek, au fost făcute pe fondul tensiunilor crescânde dintre Caracas și Washington, după ce președintele american Donald Trump a dispus trimiterea forțelor navale americane în regiune pentru operațiuni împotriva cartelurilor.

Impasul reflectă decenii de relații tensionate între Venezuela și SUA, marcate de sancțiuni, dispute politice și acuzații de interferență. Washingtonul a refuzat să recunoască președinția lui Nicolás Maduro din 2019, susținând în schimb liderul opoziției Juan Guaidó la acea vreme.

La rândul său, Venezuela a acuzat SUA că încearcă să orchestreze o schimbare de regim. Poziția militară crește acum riscul unei confruntări într-o regiune deja afectată de instabilitate.

„Vom lupta dacă îndrăzniți să puneți piciorul în Venezuela”, a spus Padrino, avertizând că desfășurările militare ale Washingtonului sunt un act ostil menit să provoace haos intern și să slăbească puterea lui Maduro.

nicolas maduro
Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri

Declarația sa a fost însoțită de o demonstrație de pregătire militară, Venezuela întărind patrulele de-a lungul frontierelor maritime și spațiului aerian și desfășurând 15.000 de soldați la frontiera de vest cu Columbia.

Separat, Maduro a cerut întărirea Militiei Naționale Bolivariene, o forță civilă auxiliară integrată în forțele armate, ca parte a unui efort mai amplu de a mobiliza sprijinul naționalist împotriva amenințărilor externe.

Mișcări ale marinei SUA

Marina SUA a dislocat crucișătorul cu rachete ghidate USS Lake Erie, submarinul nuclear de atac rapid USS Newport News, trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke — USS Gravely, USS Jason Dunham și USS Sampson — nava de luptă litorală USS Minneapolis-St. Paul și navele de asalt amfibiu USS Iwo Jima, USS San Antonio și USS Fort Lauderdale, aducând aproximativ 4.500 de membri ai personalului, inclusiv peste 2.000 de pușcași marini, în apele din apropierea Venezuelei.

Aceste măsuri fac parte dintr-o operațiune antidrog care vizează cartelurile regionale de droguri.

Sursa: Newsweek

