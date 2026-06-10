Geoffrey Wall, din Barrie, provincia Ontario, este acuzat că a activat ca pilot comandant al unor aeronave comerciale între 2009 și 2025 fără licența obligatorie pentru operarea avioanelor mari de pasageri, potrivit Poliției Regionale Peel, potrivit The Guardian.

Anchetatorii susțin că acesta a efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale fără autorizația necesară.

Air Canada a precizat că Wall, în vârstă de 59 de ani, deținea o licență comercială de pilot valabilă, însă a fost promovat la rangul de comandant fără a avea licența de pilot de transport aerian, necesară pentru această funcție.

Compania aeriană a transmis că pilotul a fost retras din activitate imediat ce s-a descoperit că nu deținea licența corespunzătoare și că situația a fost raportată voluntar către Transport Canada, autoritatea de reglementare în domeniu.

Pilotul nu mai este angajat al companiei.

Potrivit poliției, neregulile au fost descoperite în urma unei verificări a documentelor. Transport Canada a sesizat autoritățile la începutul acestui an.

Air Canada susține că siguranța zborurilor nu a fost compromisă și că un audit intern efectuat în rândul piloților companiei nu a identificat alte cazuri similare de neconformitate.

„Siguranța nu a fost compromisă de acest incident, deoarece toți piloții Air Canada participă la programe obligatorii de instruire și evaluare la fiecare șase luni pentru validarea competențelor de zbor, inclusiv la o verificare efectuată anual de un examinator certificat de Transport Canada”, a transmis compania într-un comunicat.

„Cu toate acestea, deținerea licențelor corespunzătoare reprezintă un element esențial al sistemului de siguranță din industria aviatică, iar Air Canada tratează acest caz cu maximă seriozitate.”

Compania a refuzat să ofere alte comentarii, invocând legislația privind protecția datelor personale și existența unei anchete penale în desfășurare.

Air Canada, care nu a făcut public numele pilotului, a precizat că acesta a fost amendat de Transport Canada pentru că nu deținea licența necesară pentru a ocupa funcția de comandant de aeronavă.

Polițiștii mai susțin că bărbatul a depus și o plângere falsă privind presupusul furt al documentelor sale de pilot.