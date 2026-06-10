Cele mai cunoscute imnuri ale Cupei Mondiale de Fotbal, din 1990 până astăzi. Piesele devenite simboluri ale competiției

Cupa Mondială a fost inaugurată în 1930, dar abia în 1990 Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a început să adopte melodii care aveau să devină coloana sonoră oficială a turneului mondial de fotbal, care are loc la fiecare patru ani.

Unele mai populare decât altele, aceste imnuri oficiale nu numai că au fost coloana sonoră a Cupelor Mondiale; ele au schimbat și carierele artiștilor care le-au interpretat. Vedeta pop columbiană Shakira, în vârstă de 49 de ani, care a lansat hituri precum Whenever, Wherever și Hips Don't Lie, va cânta și Dai Dai, imnul turneului din această vară din SUA, Mexic și Canada. Noul imn este cântat alături de nigerianul Burna Boy.

Este al doilea imn oficial al Shakirei la Cupa Mondială, după Waka Waka (This Time for Africa) pentru turneul din 2010 din Africa de Sud. De asemenea, ea a avut a doua melodie tematică pentru turneul din 2014, La La La (Brazilia 2014), pe care a interpretat-o la ceremonia de închidere de la Rio de Janeiro. Shakira, care are doi fii dintr-o fostă relație cu fostul fundaș al Spaniei și al Barcelonei, Gerard Pique, a cântat și Hips Don't Lie la ceremonia de închidere din 2006 din Germania.

Copa de la Vida Imnul Cupei Mondiale i-a schimbat cariera și lui Ricky Martin, care în 1998 a înregistrat melodia oficială euforică "Cup of Life (La Copa de la Vida)" pentru turneul care a avut loc în acel an în Franța. În apogeul "exploziei latino", cu artiști precum Martin care se apropiau de piața engleză, vedeta portoricană a făcut echipă cu Desmond Child și Draco Rosa pentru a scrie și produce piesa, care a atins inițial locul 60 în Billboard Hot 100 în 1998 și a reintrat în top pe locul 45 în august 1999. Hitul internațional a câștigat și un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare pop latino.

Un alt cântec rămas în memoria fanilor, legat de Cupa Mondială din Franța, a fost Carnaval de Paris, scris de Dario G. Cântecul este în continuare folosit pe stadioane din întreaga lume. Organizat în Coreea de Sud și Japonia, FIFA a desemnat "Let's Get Together", interpretat de diverși artiști locali, drept melodia oficială locală a turneului. Melodia oficială din 2002 a fost "Boom" de artista de dans Anastacia, iar imnul oficial a fost "Anthem" de Vangelis.

Coloana sonoră a Cupei Mondiale din 2006, desfășurată în Germania, a fost interpretată de Il Divo și Toni Braxton ca melodie oficială, "The Time of Our Lives", iar imnul oficial a fost "Zeit dass sich was dreht (Sărbătoriți ziua)" de Herbert Grönemeyer, cu Amadou și Mariam.

Pitbull, Jennifer Lopez și vedeta braziliană Claudia Leitte au făcut echipă pentru piesa oficială trilingvă (engleză, spaniolă și portugheză) "Ole Ola (We Are One)", cu influențe de samba, la Cupa Mondială din 2014 din Brazilia. Prima piesă oficială lansată de FIFA pentru Cupa Mondială din 2022, care a avut loc în Qatar, a fost "Hayya Hayya (Better Together)", o piesă înălțătoare cu participarea lui Trinidad Cardona, Davido și Aisha, care a îmbinat influențe R&B și reggae. Coloana sonoră a fost ulterior completată cu piesele "Tukoh Taka" de Nicki Minaj, Maluma și Myriam Fares și "Arhbo" de Ozuna, Gims și RedOne, precum și cu piesele "Light the Sky" de Balqees, Nora Fatehi, Rahma Riad și Manal și cu Jung Kook de la "Dreamers" de la BTS. Un'estate italiana - considerat cel mai frumos imn Pentru Cupa Mondială din 1990 din Italia, organizatorii au apelat la unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii sale: Giorgio Moroder. Scopul a fost de a crea o melodie care să reflecte spiritul italian și entuziasmul unei Cupe Mondiale. Interpretată de Edoardo Bennato și Gianna Nannini, melodia a devenit nemuritoare datorită refrenului său de neuitat: "Notti magice..." sau "Nopți magice". Versurile vorbesc despre vise, despre urmărirea unui obiectiv și despre dorința de a deveni numărul unu, surprinzând perfect spiritul unei Cupe Mondiale, unde 24 de echipe naționale au concurat pentru gloria supremă. Melodia a putut fi auzită în transmisiuni, în stadioane și practic peste tot în jurul turneului. Amestecul său de emoție și nostalgie i-a determinat pe mulți să o considere cea mai mare melodie a Cupei Mondiale din toate timpurile. A fost coloana sonoră perfectă atât pentru epoca sa, cât și pentru un turneu care a produs unele dintre cele mai memorabile imagini din istoria fotbalului.

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