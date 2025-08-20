Un deputat de 30 de ani a fost găsit mort în incinta Parlamentului finlandez. Cine era Eemeli Peltonen

Un deputat al Partidului Social-Democrat din Finlanda, Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit mort, marţi, în clădirea Parlamentului, deşi este vacanţă parlamentară, relatează AFP şi BBC.

„Persoana decedată în clădirea Parlamentului în dimineața zilei de 19 august este Eemeli Peltonen, un deputat aflat la primul mandat”, a anunțat serviciul de presă al Parlamentului într-un comunicat care nu precizează cauzele decesului.

Deputații finlandezi sunt în prezent în vacanța de vară, sesiunea de toamnă urmând să înceapă pe 2 septembrie.

Potrivit poliției, Eemeli Peltonen a decedat în jurul orei 11:00, ora locală. Poliția a declarat că „anchetează cauzele decesului, dar că nu suspectează un act criminal în acest stadiu”.

Reacții de șoc în Finlanda

Moartea sa subită a șocat Finlanda, politicieni de toate orientările exprimându-și tristețea.

„Moartea lui Eemeli Peltonen mă afectează profund, la fel ca pe noi toți”, a declarat președinta grupului parlamentar social-democrat, Tytti Tuppurainen, într-un comunicat. „Era un membru foarte apreciat al comunității noastre și ne va lipsi profund”, a adăugat ea.

Președintele finlandez Alexander Stubb, precum și numeroși deputați, au deplâns vestea. „Astăzi am primit vești tragice din Parlament”, a scris Alexander Stubb pe X.

Premierul Petteri Orpo a ținut un minut de reculegere în memoria lui Peltonen, care, potrivit acestuia, era foarte apreciat de colegi, a relatat postul public de televiziune YLE.

Marți, steagul finlandez a fost arborat în bernă în fața clădirii Parlamentului din centrul orașului Helsinki, în semn de doliu.

Cariera și problemele de sănătate ale lui Peltonen

Originar din Järvenpää (sud), Eemeli Peltonen a anunțat la sfârșitul lunii iunie că se află în concediu medical în urma unei infecții nosocomiale contractate în primăvară, în timpul tratamentului pentru o boală renală.

Potrivit presei locale, se pare că el s-ar fi sinucis în clădire și a fost găsit marți dimineață.

Peltonen, care reprezenta regiunea sudică Uusimaa, se afla la primul mandat de deputat, fiind ales în 2023. Ambițiile sale politice au început devreme – a fost ales consilier municipal în orașul Järvenpää la doar 18 ani. La 22 de ani, a devenit președinte al consiliului municipal, fiind cea mai tânără persoană care a deținut această funcție, potrivit presei de la acea vreme.

