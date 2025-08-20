Un deputat de 30 de ani a fost găsit mort în incinta Parlamentului finlandez. Cine era Eemeli Peltonen

Stiri externe
20-08-2025 | 07:34
Eemeli Peltonen
Facebook

Un deputat al Partidului Social-Democrat din Finlanda, Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit mort, marţi, în clădirea Parlamentului, deşi este vacanţă parlamentară, relatează AFP şi BBC.

autor
Ioana Andreescu

„Persoana decedată în clădirea Parlamentului în dimineața zilei de 19 august este Eemeli Peltonen, un deputat aflat la primul mandat”, a anunțat serviciul de presă al Parlamentului într-un comunicat care nu precizează cauzele decesului.

Deputații finlandezi sunt în prezent în vacanța de vară, sesiunea de toamnă urmând să înceapă pe 2 septembrie.

Potrivit poliției, Eemeli Peltonen a decedat în jurul orei 11:00, ora locală. Poliția a declarat că „anchetează cauzele decesului, dar că nu suspectează un act criminal în acest stadiu”.

Reacții de șoc în Finlanda

Moartea sa subită a șocat Finlanda, politicieni de toate orientările exprimându-și tristețea.

Citește și
copil cu telefon
Finlanda interzice telefoanele mobile în şcoli. Pot fi folosite în clasă doar în scopuri educaţionale

„Moartea lui Eemeli Peltonen mă afectează profund, la fel ca pe noi toți”, a declarat președinta grupului parlamentar social-democrat, Tytti Tuppurainen, într-un comunicat. „Era un membru foarte apreciat al comunității noastre și ne va lipsi profund”, a adăugat ea.

Președintele finlandez Alexander Stubb, precum și numeroși deputați, au deplâns vestea. „Astăzi am primit vești tragice din Parlament”, a scris Alexander Stubb pe X.

Premierul Petteri Orpo a ținut un minut de reculegere în memoria lui Peltonen, care, potrivit acestuia, era foarte apreciat de colegi, a relatat postul public de televiziune YLE.

Marți, steagul finlandez a fost arborat în bernă în fața clădirii Parlamentului din centrul orașului Helsinki, în semn de doliu.

Cariera și problemele de sănătate ale lui Peltonen

Originar din Järvenpää (sud), Eemeli Peltonen a anunțat la sfârșitul lunii iunie că se află în concediu medical în urma unei infecții nosocomiale contractate în primăvară, în timpul tratamentului pentru o boală renală.

Potrivit presei locale, se pare că el s-ar fi sinucis în clădire și a fost găsit marți dimineață.

Peltonen, care reprezenta regiunea sudică Uusimaa, se afla la primul mandat de deputat, fiind ales în 2023. Ambițiile sale politice au început devreme – a fost ales consilier municipal în orașul Järvenpää la doar 18 ani. La 22 de ani, a devenit președinte al consiliului municipal, fiind cea mai tânără persoană care a deținut această funcție, potrivit presei de la acea vreme.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Sursa: News.ro

Etichete: Finlanda, deces, Parlament,

Dată publicare: 20-08-2025 07:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Laponia se sufocă sub valul record de căldură. Renii mor din cauza temperaturilor ridicate
Stiri externe
Laponia se sufocă sub valul record de căldură. Renii mor din cauza temperaturilor ridicate

Un val de căldură record înregistrat în ultimele săptămâni în Finlanda a afectat numeroşi reni, provocând moartea mai multor exemplare şi stârnind îngrijorări în rândul crescătorilor.

Finlanda interzice telefoanele mobile în şcoli. Pot fi folosite în clasă doar în scopuri educaţionale
Stiri externe
Finlanda interzice telefoanele mobile în şcoli. Pot fi folosite în clasă doar în scopuri educaţionale

Noua legislaţie care restricţionează utilizarea telefoanelor mobile în şcolile finlandeze a intrat în vigoare vineri, cu o săptămână înainte de începerea anului şcolar, relatează AFP.  

Unde au trăit strămoșii ungurilor în urmă cu 4.500 de ani. Ce arată ADN-ul antic
Stiri Stiinta
Unde au trăit strămoșii ungurilor în urmă cu 4.500 de ani. Ce arată ADN-ul antic

Un studiu al genomului vechilor popoare siberiene arată că acestea au legături genetice cu populațiile care trăiesc astăzi în Estonia, Finlanda și Ungaria.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Bloomberg: După ce a vorbit cu Putin, Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l întreba de ce blochează aderarea Ucrainei la UE
Stiri externe
Bloomberg: După ce a vorbit cu Putin, Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l întreba de ce blochează aderarea Ucrainei la UE

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luni pe Viktor Orban, după discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12