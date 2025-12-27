Un cutremur de magnitudine 7,0 a zguduit Taiwanul. A fost resimțit și în capitala țării

Un cutremur cu magnitudinea 7.0 s-a produs sâmbătă seară în mare, la aproximativ 32 de kilometri oraşul taiwanez de coastă Yilan (nord-est), conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze.

Cutremurul a fost resimţit puternic şi în capitala Taipei. Epicentrul seismului s-a aflat la o adâncime de 73 de kilometri.

Echipele taiwaneze de intervenţii evaluează în prezent eventualele pagube. Deocamdată nu există informaţii concrete cu privire la victime sau pagube materiale.

Taiwanul se află în apropierea "joncţiunii a două plăci tectonice" şi este predispus la cutremure.

Peste 100 de persoane au fost ucise într-un 'cutremur în sudul Taiwanului' în 2016, în timp ce un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

