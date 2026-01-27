O furtună istorică de iarnă a provocat perturbări ale traficului, anularea în masă a zborurilor și întreruperi de curent electric la nivel național. Se preconizează că în zilele următoare temperaturile vor continua să scadă în toată țara.

Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unei furtuni severe de iarnă care a lovit o mare parte din Statele Unite, multe state confruntându-se cu temperaturi sub zero grade și lipsa energiei electrice.

Aproximativ două treimi din SUA sunt afectate de un val de frig, cele mai afectate fiind regiunile Midwest, sudul și nord-estul țării. Se așteaptă ca un nou val de aer arctic să prelungească temperaturile sub zero grade în zonele deja acoperite de zăpadă și gheață.

Zonele din nordul orașului Pittsburgh au înregistrat până la 50 de centimetri de zăpadă și temperaturi resimțite de până la -31 de grade Celsius luni seara, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA. New York a înregistrat cea mai înzăpezită zi din ultimii ani, unele zone înregistrând până la 38 de centimetri de zăpadă, potrivit Euronews.

Meteorologii au avertizat că o altă furtună de iarnă ar putea lovi părți ale Coastei de Est în acest weekend.





