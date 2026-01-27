800.000 de oameni nu au electricitate, școlile au fost închise și multe drumuri sunt blocate. Valul de ger se poate prelungi toată săptămâna.

Furtuna de zăpadă care a cuprins inițial statele sudice s-a extins către coasta de Est, cu temperaturi chiar și de minus 32 de grade Celsius. Afectate sunt două treimi din populația Statelor Unite.

„Nu am mai văzut atât de multă zăpadă”

Femeie: „E o nebunie curată! Nu am mai văzut atât de multă zăpadă de ani buni.”

Cei care au scăpat din furtună au acum de lucru cu deszăpezitul.

Bryce Emison: „M-am bucurat că nu a fost atât de grav pe cât se estima. Mi-aș fi dorit să am pe cineva aici care să-mi deszăpezească, dar, în rest, e în regulă.”

Sophia Thomas, White River Junction: „Am pierdut șirul echipelor care lucrează aici pentru a curăța drumurile și a-i ajuta pe oameni să ajungă în siguranță acolo unde au nevoie.”

Autoritățile declară stare de urgență

În jumătate din statele americane, inclusiv în capitala Washington DC, a fost declarată stare de urgență. În multe orașe, școlile au fost închise.

Gerul face probleme tuturor. Sub greutatea gheții s-au rupt copaci și linii de înaltă tensiune. Aproape un milion de case au rămas fără curent electric, mai ales în Tennessee, Mississippi și Louisiana.

Localnic: „Am mers în spatele casei și am văzut copacul căzut, apoi am venit în fața casei și am văzut acel copac rupt în bucăți. După 30 de minute am auzit un zgomot puternic. Căzuse încă un copac.”

Transporturile sunt grav afectate

Peste 19.000 de curse aeriene au fost anulate. Poleiul, ninsoarea și viscolul au provocat și numeroase accidente rutiere.

Zohran Mamdani, primarul orașului New York: „Îi îndemnăm cu tărie pe oameni să rămână acasă! Este cea mai sigură decizie și, totodată, un sprijin important pentru autorități.”

Primarul orașului New York a pus mâna pe lopată și a ajutat un bărbat să-și scoată mașina din zăpadă.

În Central Park, stratul de zăpadă a ajuns la 29 de centimetri, ceva nemaivăzut de 121 de ani.

Autoritățile au emis și avertizări de ger extrem, care ar putea persista toată săptămâna.

