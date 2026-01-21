Reparațiile care se pot face acum sunt, din păcate, temporare. Mulți s-au plâns deja companiei de drumuri și cer despăgubiri după ce și-au stricat mașinile.

În Arad, şoseaua de centură, dar şi drumurile care duc spre vămi sunt întrerupte de gropi periculoase. Şoferii primesc indicaţia să circule cu maximum 30 de km pe oră în aceste zone.

Șoferi: „Dai într-o groapă, îţi fuge volanul, intri pe contrasens, este foarte periculos, probabil că nici materialul care s-a băgat nu a fost bun.” (...)

„Prăpăd, aşa ceva...asfaltul dacă era o calitate mai bună nu se întâmpla aşa ceva.”

Pe o porțiune de șosea în pasul Tihuța s-a turnat asfalt proaspăt în urmă cu câteva luni. Acum, pe o distanţă de aproape opt kilometri, au apărut nenumărate gropi. Drumul leagă Transilvania de Bucovina și este intens circulat.

„Au apărut după înghețurile astea” explică un conducător auto.

Nicolae Gavriloaie, şef drumuri naționale Bistrița Năsăud: „Este pe o perioadă de trei ani în garanție, noi am notificat constructorul pentru a interveni."

Pe drumul național dintre Baia Mare și Dej, pe un sector de 50 de km șoferii încearcă să facă slalom.

Șoferi: „Mergem mai încet și le ferim și așa, sigur că mai prindem câte una.” (...)



„Peste o sută, prăpăd, vezi gropile la secundă să le eviți, dezastru.” (...)

„Iarna nu le poți nici evita că sari de pe drum.”

Și în orașe au apărut zeci de gropi cu margini tăioase.



Bărbat: „Rămânem fără roți”

Reporter: Ați avut vreo pagubă?

Bărbat: „Destule!”

„Numai o planetară e 3.000 de lei" explică altcineva.

Iulia Perșa, purtătoare de cuvânt Primăria Cluj-Napoca: „În momentul de față se pune un material special pentru vremuri friguroase.”

Deocamdată se fac reparaţii provizorii. În ultimele zile, cei de la drumuri au primit zeci de sesizări online din partea șoferilor care reclamă avarii la autoturisme și solicită despăgubiri. Reprezentanții instituției le spun însă că acestea pot fi acordate doar în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

În Capitală, în apropierea unei intersecţii din Sectorul 2, un crater în care putea încăpea o roată a apărut în urma unei surpări. În aceste condiţii, Brigada Rutieră le-a cerut şoferilor „să circule cu prudență".





