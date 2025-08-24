O femeie a fost îngrozită când a privit fotografia unui copil făcută la raionul de oglinzi din magazin. Detaliul înfricoșător

O femeie s-a dus la cumpărături cu nepotul ei în vârstă de doi ani, și au ajuns în raionul cu oglinzi. A făcut o fotografie pe care a văzut-o apoi, îngrozită, acasă.

O femeie a decis să imortalizeze momentul în timp ce se afla la cumpărături cu nepotul ei în vârstă de doi ani dar a avut o surpriză înspăimântătoare mai târziu, când a văzut fotografia

Într-o postare pe Reddit, împărtășită în forumul de iluzii optice, aceasta a arătat o reflexie a băiețelului așezat în cărucior în timp ce lua o înghițitură sticla cu apă – și de aici începe ciudățenia, scrie The Mirror.

„Mama a dus copilul la magazin și i-a făcut o poză în oglindă. Imaginea nu se potrivește cu realitatea" se arată în explicația foto a postării.

„Mama Mu l-a luat pe fiul meu în vârstă de doi ani la magazin joi și a intrat în raionul cu oglinzi. În timp ce mergea cu el, fiul meu se juca cu paharul său cu apă, așa că a decis să îi facă mai multe fotografii în oglindă. Deoarece a fost făcute cu un iPhone, 2 din cele 3 fotografii au fost fotografii "live" și îl arată pe fiul meu agitând paharul și vorbind aiurea. Cu toate acestea, una dintre fotografii nu era "live", iar atunci când mama mea a revăzut-o, a observat că reflexia fiului meu nu se potrivea cu poziția sa exactă și cu poziționarea paharului în realitate”.

Așa cum se poate observa din imagine, in oglindă băiatul tine paharul la gură, iar în imaginea fotografiată, în mână.

„Este doar o eroare de sincronizare a fotografiei sau fac eu să pară mai mult decât este? Ea este speriată de asta" a scris utilizatoarea pe Reddit.

Postarea a fost amplu comentată.

Un internaut a spus: „Este un vrăjitor". Altul a glumit: „Doar că băiatul din oglindă este mai însetat decât fiul tău."

„Asta m-a speriat un pic. Trebuie să fie o chestie cu obturatorul" a scris altcineva.

Explicație tehnică sau „un însoțitor djin”

Alții au pus-o pe seama funcției live a iPhone-ului. O persoană a explicat: „Da, atunci când faci o poză pe iOS în acest fel, nu face doar o poză, ci mai multe cadre de dinainte. Și după ce ai apăsat butonul de declanșare, le împarte în subcadre, cum ar fi prim-planul, subiectul și fundalul, apoi le unește automat în imaginea finală care combină cele mai bune părți ale fiecărui cadru”.

Utilizatorul a explicat ca softul telefonului a recompus imaginea din cadrele făcute in timpul mișcării mânii micuțului care ținea paharul și de aceea apar cele două ipostaze diferite: relitatea din dreapta versus reflexia din oglindă.

„Softul de procesare al imaginii nu a realizat că este o imagine în oglindă a copilului din prim-plan și că ar trebui să se potrivească cu el, ci doar caută calitatea. Sau ai capturat o imagine a însoțitorului său djin" a glumit persoana care a comentat.

