O femeie a fost îngrozită când a privit fotografia unui copil făcută la raionul de oglinzi din magazin. Detaliul înfricoșător

Stiri Diverse
24-08-2025 | 13:55
femeie copil supermarket
Shutterstock

O femeie s-a dus la cumpărături cu nepotul ei în vârstă de doi ani, și au ajuns în raionul cu oglinzi. A făcut o fotografie pe care a văzut-o apoi, îngrozită, acasă.

autor
Mihai Niculescu

O femeie a decis să imortalizeze momentul în timp ce se afla la cumpărături cu nepotul ei în vârstă de doi ani dar a avut o surpriză înspăimântătoare mai târziu, când a văzut fotografia

Într-o postare pe Reddit, împărtășită în forumul de iluzii optice, aceasta a arătat o reflexie a băiețelului așezat în cărucior în timp ce lua o înghițitură sticla cu apă – și de aici începe ciudățenia, scrie The Mirror.

„Mama a dus copilul la magazin și i-a făcut o poză în oglindă. Imaginea nu se potrivește cu realitatea" se arată în explicația foto a postării.

„Mama Mu l-a luat pe fiul meu în vârstă de doi ani la magazin joi și a intrat în raionul cu oglinzi. În timp ce mergea cu el, fiul meu se juca cu paharul său cu apă, așa că a decis să îi facă mai multe fotografii în oglindă. Deoarece a fost făcute cu un iPhone, 2 din cele 3 fotografii au fost fotografii "live" și îl arată pe fiul meu agitând paharul și vorbind aiurea. Cu toate acestea, una dintre fotografii nu era "live", iar atunci când mama mea a revăzut-o, a observat că reflexia fiului meu nu se potrivea cu poziția sa exactă și cu poziționarea paharului în realitate”.

Citește și
Mașină poliție
O femeie din Galați și-ar fi ucis soțul după o ceartă. Cei doi organizau un parastas. „Un moment de furie, de ură”

Așa cum se poate observa din imagine, in oglindă băiatul tine paharul la gură, iar în imaginea fotografiată, în mână.

postare reddit copil iluzie optica

„Este doar o eroare de sincronizare a fotografiei sau fac eu să pară mai mult decât este? Ea este speriată de asta" a scris utilizatoarea pe Reddit.

Postarea a fost amplu comentată.

Un internaut a spus: „Este un vrăjitor". Altul a glumit: „Doar că băiatul din oglindă este mai însetat decât fiul tău."

„Asta m-a speriat un pic. Trebuie să fie o chestie cu obturatorul" a scris altcineva.

Explicație tehnică sau „un însoțitor djin”

Alții au pus-o pe seama funcției live a iPhone-ului. O persoană a explicat: „Da, atunci când faci o poză pe iOS în acest fel, nu face doar o poză, ci mai multe cadre de dinainte. Și după ce ai apăsat butonul de declanșare, le împarte în subcadre, cum ar fi prim-planul, subiectul și fundalul, apoi le unește automat în imaginea finală care combină cele mai bune părți ale fiecărui cadru”.

Utilizatorul a explicat ca softul telefonului a recompus imaginea din cadrele făcute in timpul mișcării mânii micuțului care ținea paharul și de aceea apar cele două ipostaze diferite: relitatea din dreapta versus reflexia din oglindă.

„Softul de procesare al imaginii nu a realizat că este o imagine în oglindă a copilului din prim-plan și că ar trebui să se potrivească cu el, ci doar caută calitatea. Sau ai capturat o imagine a însoțitorului său djin" a glumit persoana care a comentat.

Sursa: Mirror

Etichete: copil, magazin, iphone, iluzie optica, oglinzi,

Dată publicare: 24-08-2025 13:40

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Pistolar în Râmnicu Vâlcea. Un individ a deschis focul asupra unei mașini în care se afla o femeie
Stiri actuale
Pistolar în Râmnicu Vâlcea. Un individ a deschis focul asupra unei mașini în care se afla o femeie

Un individ a tras cu pistolul într-un autoturism în care se afla o femeie, sâmbătă, în Râmnicu Vâlcea. Agresorul a fost prins de forțele de ordine.

O femeie din Galați și-ar fi ucis soțul după o ceartă. Cei doi organizau un parastas. „Un moment de furie, de ură”
Stiri Virale
O femeie din Galați și-ar fi ucis soțul după o ceartă. Cei doi organizau un parastas. „Un moment de furie, de ură”

Scene șocante s-au petrecut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în casa unei familii din județul Galați. O femeie și-ar fi înjunghiat soțul de 56 de ani, după o ceartă.

Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru țepuirea turiștilor : prejudiciu de peste 400.000 de lei
Stiri actuale
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru țepuirea turiștilor : prejudiciu de peste 400.000 de lei

O femeie în vârstă de 46 de ani, administrator al unei agenții de turism din Constanța, este cercetată de polițiști pentru înșelăciune, după ce ar fi păcălit 22 de persoane și o companie străină.

O nouă tragedie în România. Un bărbat din Bihor și-a bătut soția cu pumnii, picioarele și un levier, apoi s-a sinucis
Stiri Socante
O nouă tragedie în România. Un bărbat din Bihor și-a bătut soția cu pumnii, picioarele și un levier, apoi s-a sinucis

La o zi de la cazul îngrozitor din Craiova, un nou episod tragic s-a petrecut într-o familie din România. O femeie din Bihor a fost bătută crunt de soțul ei de care voia să divorțeze.  

O chinezoaică a dat-o în judecată pe amanta soțului pentru că i-a omorât bărbatul în pat. Și a câștigat
Stiri externe
O chinezoaică a dat-o în judecată pe amanta soțului pentru că i-a omorât bărbatul în pat. Și a câștigat

O femeie din China trebuie să achite despăgubiri familiei fostului său amant, după ce bărbatul a murit în timp ce întrețineau relații intime. Instanța nu doar că i-a dat dreptate, dar a adăugat la despăgubiri și cheltuielile de înmormântare.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12